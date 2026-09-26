Nieprzekraczalny termin dla studentów. Dokument trzeba złożyć we wrześniu, inaczej pieniądze przepadną
Zakład Ubezpieczeń Społecznych czeka do końca września na konkretny dokument od maturzystów, którzy dopiero co dostali się na studia, a wciąż pobierają rentę rodzinną. Zaświadczenie da się wprawdzie dostarczyć również w późniejszym terminie, ale wypłata za wrzesień i tak przepadnie bezpowrotnie – odzyskać można będzie już tylko świadczenie za kolejne miesiące.
Dlaczego akurat wrzesień jest tak istotny
Renta rodzinna przysługująca dziecku po zmarłym rodzicu jest wypłacana bez dodatkowych warunków do ukończenia 16 lat, a jeśli dana osoba kontynuuje naukę – nawet do 25. roku życia. Świeżo upieczeni maturzyści mają rentę wypłacaną automatycznie do końca sierpnia, na podstawie samego faktu bycia uczniem ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Problem pojawia się dokładnie we wrześniu – to miesiąc, w którym matura już jest za nimi, a formalne rozpoczęcie roku akademickiego dopiero nadchodzi w październiku. Bez dodatkowego zgłoszenia ZUS nie ma podstaw, żeby uznać, że dana osoba wciąż się uczy, i wstrzyma wypłatę właśnie za ten przejściowy miesiąc.
Dwa dokumenty do końca września
Jak informuje rzecznik ZUS Karol Poznański, maturzysta przyjęty na pierwszy rok studiów, który chce zachować prawo do renty również za wrzesień, musi do końca tego miesiąca złożyć dwie rzeczy naraz: wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia. Na tym etapie wystarczy samo potwierdzenie przyjęcia – uczelnia nie musi jeszcze zaświadczać, że nauka faktycznie się rozpoczęła, bo w praktyce we wrześniu jeszcze to nie następuje.
Co zrobić, gdy uczelnia nie zdąży wydać zaświadczenia
Zdarza się, że formalności rekrutacyjne przeciągają się na tyle, że uczelnia fizycznie nie zdąży wystawić odpowiedniego zaświadczenia jeszcze we wrześniu. W takiej sytuacji wystarczy, że przyszły student dostarczy do ZUS zwykłe zawiadomienie o przyjęciu na studia, na przykład wydruk z systemu rekrutacyjnego uczelni, oraz sam napisze krótkie oświadczenie potwierdzające ten fakt. To rozwiązanie pozwala dotrzymać wrześniowego terminu nawet wtedy, gdy oficjalny dokument z uczelni fizycznie jeszcze nie jest gotowy.
Kolejny, drugi termin – 31 października
Sama wrześniowa formalność to jednak nie koniec obowiązków. Po faktycznym rozpoczęciu roku akademickiego, najpóźniej do 31 października, trzeba uzupełnić dokumentację o właściwe zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że nauka się rozpoczęła. Ten sam, październikowy termin obowiązuje również studentów wyższych lat, którzy już wcześniej pobierali rentę rodzinną, ale ich poprzednie zaświadczenie o nauce zostało wystawione tylko na rok i właśnie straciło ważność – oni również muszą złożyć nowy wniosek wraz z aktualnym dokumentem do końca października.
Zaświadczenie na cały okres studiów zwalnia z corocznego składania
Nie każdy student musi co roku przechodzić przez tę samą procedurę. Jeśli uczelnia od razu wystawiła zaświadczenie obejmujące cały tok studiów, na przykład pięcioletnich studiów jednolitych magisterskich, ZUS wypłaca rentę rodzinną przez cały ten okres bez konieczności ponownego składania dokumentów co roku. Zakład zachowuje jednak prawo, by w dowolnym momencie sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście nadal się uczy – a każdy uczeń lub student, który przerwał albo zakończył naukę wcześniej, ma obowiązek jak najszybciej zgłosić ten fakt. Zaniechanie takiego zgłoszenia kończy się żądaniem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia razem z odsetkami, gdy tylko ZUS ustali rzeczywistą datę zakończenia nauki.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.