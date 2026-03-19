Syszysz głos swojego dziecka? To może być oszust. BIK ostrzega przed nową plagą Deepfake.

19 marca 2026 11:58 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Uwaga na nową metodę oszustów! BIK oraz Policja ostrzegają przed wykorzystaniem technologii deepfake do klonowania głosów bliskich osób. Przestępcy podszywają się pod dzieci lub wnuków, prosząc o pilne pieniądze – na Twoim telefonie może wyświetlić się prawdziwy numer bliskiej osoby, a głos w słuchawce brzmi identycznie jak oryginał. Sprawdź, jak rozpoznać tę manipulację.

Klonowanie głosu i fałszywe numery, jak działa ten mechanizm?

Oszustwo opiera się na technologii deepfake audio oraz tzw. spoofingu (podszywaniu się pod numer telefonu). Przestępca dzwoni do ofiary, a na ekranie telefonu wyświetla się znajoma nazwa kontaktu. Po odebraniu słyszymy doskonale znany głos, który opowiada o wypadku i konieczności wpłacenia kaucji. Presja czasu i autentyczność głosu sprawiają, że ofiary podejmują błyskawiczne decyzje o przelewach.

Element oszustwa Technika manipulacji Dlaczego to działa?
Głos (Deepfake) Klonowanie próbki głosu przez AI Brzmi w 100% jak bliska osoba
Numer telefonu Spoofing (fałszowanie identyfikatora) Telefon rozpoznaje oszusta jako kontakt
Scenariusz Wypadek, aresztowanie, operacja Wywołuje paraliżujący strach i pośpiech
Presja Udział „prokuratora” lub „policjanta” Buduje fałszywy autorytet państwowy
Pamiętaj! Tak unikniesz pułapki:Jeśli otrzymasz telefon z prośbą o pilne pieniądze, wykonaj te 3 kroki:

  • Rozłącz się natychmiast: Nawet jeśli rozmowa wydaje się dramatyczna.
  • Oddzwoń samodzielnie: Wybierz numer bliskiej osoby ręcznie z listy kontaktów (nie oddzwaniaj na połączenie przychodzące!).
  • Ustal rodzinne „hasło bezpieczeństwa”: Proste słowo-klucz, o które zapytasz w razie podejrzanego telefonu.

Przestępcy wiedzą o nas coraz więcej

Skuteczność tych ataków rośnie, ponieważ oszuści robią dokładny wywiad w mediach społecznościowych. Wiedzą, jak nazywają się Twoi bliscy i gdzie mogą przebywać. BIK apeluje: chroń swoją prywatność i ostrzeż szczególnie osoby starsze, które mogą nie zdawać sobie sprawy, że dzisiejsza technologia pozwala na tak doskonałe podszywanie się pod drugiego człowieka.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnego alertu Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz komunikatów Policji dotyczących cyberbezpieczeństwa (marzec 2026).

 

