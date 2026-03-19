Syszysz głos swojego dziecka? To może być oszust. BIK ostrzega przed nową plagą Deepfake.
Uwaga na nową metodę oszustów! BIK oraz Policja ostrzegają przed wykorzystaniem technologii deepfake do klonowania głosów bliskich osób. Przestępcy podszywają się pod dzieci lub wnuków, prosząc o pilne pieniądze – na Twoim telefonie może wyświetlić się prawdziwy numer bliskiej osoby, a głos w słuchawce brzmi identycznie jak oryginał. Sprawdź, jak rozpoznać tę manipulację.
Klonowanie głosu i fałszywe numery, jak działa ten mechanizm?
Oszustwo opiera się na technologii deepfake audio oraz tzw. spoofingu (podszywaniu się pod numer telefonu). Przestępca dzwoni do ofiary, a na ekranie telefonu wyświetla się znajoma nazwa kontaktu. Po odebraniu słyszymy doskonale znany głos, który opowiada o wypadku i konieczności wpłacenia kaucji. Presja czasu i autentyczność głosu sprawiają, że ofiary podejmują błyskawiczne decyzje o przelewach.
|Element oszustwa
|Technika manipulacji
|Dlaczego to działa?
|Głos (Deepfake)
|Klonowanie próbki głosu przez AI
|Brzmi w 100% jak bliska osoba
|Numer telefonu
|Spoofing (fałszowanie identyfikatora)
|Telefon rozpoznaje oszusta jako kontakt
|Scenariusz
|Wypadek, aresztowanie, operacja
|Wywołuje paraliżujący strach i pośpiech
|Presja
|Udział „prokuratora” lub „policjanta”
|Buduje fałszywy autorytet państwowy
- Rozłącz się natychmiast: Nawet jeśli rozmowa wydaje się dramatyczna.
- Oddzwoń samodzielnie: Wybierz numer bliskiej osoby ręcznie z listy kontaktów (nie oddzwaniaj na połączenie przychodzące!).
- Ustal rodzinne „hasło bezpieczeństwa”: Proste słowo-klucz, o które zapytasz w razie podejrzanego telefonu.
Przestępcy wiedzą o nas coraz więcej
Skuteczność tych ataków rośnie, ponieważ oszuści robią dokładny wywiad w mediach społecznościowych. Wiedzą, jak nazywają się Twoi bliscy i gdzie mogą przebywać. BIK apeluje: chroń swoją prywatność i ostrzeż szczególnie osoby starsze, które mogą nie zdawać sobie sprawy, że dzisiejsza technologia pozwala na tak doskonałe podszywanie się pod drugiego człowieka.
