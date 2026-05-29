Sytuacja pod Warszawą blisko 600 strażaków i wojsko w walce z żywiołem. Ponad 100 hektarów lasu w ogniu

29 maja 2026 10:19 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Sytuacja pożarowa we wschodniej części aglomeracji warszawskiej przybrała dramatyczny obrót. Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim została przekształcona w wieloobszarową operację ratowniczą. Do walki z niekontrolowaną ścianą ognia, która strawiła już ponad 100 hektarów lasów, rzucono setki ratowników, specjalistyczne moduły, lotnictwo oraz terytorialsów.

Pożar lasu pod Warszawą Fot. Państwowa Straż Pożarna
Mobilizacja sił na niespotykaną skalę

Piątkowy poranek przyniósł drastyczną zmianę dynamiki działań gaśniczych. Jak poinformował rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, st. kpt. Wojciech Gralec, w rejonie katastrofy operuje obecnie potężna armia ratowników. Z samego tylko województwa mazowieckiego na miejsce skierowano blisko 600 strażaków oraz ponad 200 zaawansowanych pojazdów bojowych.

Skala pożaru wymusiła jednak uruchomienie centralnych odwodów operacyjnych i wsparcia międzyregionalnego. Struktura zaangażowanych sił obejmuje obecnie:

  • Zorganizowane kompanie gaśnicze zadysponowane z innych województw kraju.
  • Cztery wyspecjalizowane moduły GFFF (Ground Forest Firefighting) przeznaczone do gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych lasów z ziemi.
  • Kompanie centralnego odwodu sformowane ze studentów i kadry Akademii Pożarniczej oraz jednej ze szkół pożarniczych.
  • Pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – żołnierze weszli bezpośrednio do akcji w piątek od godziny 7:00 rano, realizując zapotrzebowanie wojewody mazowieckiego.

Wznowienie ataków z powietrza i taktyka obronna

Wraz ze wschodem słońca nad płonące lasy powróciło wsparcie lotnicze. Swoje misje zrzutu wody natychmiast wznowił policyjny śmigłowiec wielozadaniowy Black Hawk, wyposażony w system podwieszany bambi bucket. Statki powietrzne precyzyjnie uderzają w rdzeń pożaru, odciążając ekipy naziemne.

Rzecznik PSP wyjaśnił, że dowództwo operacji zmuszone było podzielić siły na dwa kluczowe odcinki bojowe. Ciężki sprzęt i moduły uderzeniowe walczą bezpośrednio na napierającym froncie pożaru, starając się zatrzymać jego dalszą wędrówkę. Równolegle na skrzydłach i flankach pogorzeliska trwa żmudna praca polegająca na lokalizowaniu i permanentnym tłumieniu ukrytych zarzewi ognia oraz odradzających się ognisk podziemnych.

Zestawienie parametrów katastrofy i zaangażowanych zasobów

Parametr operacyjny / Logistyka Stan faktyczny i podjęte działania kryzysowe
Szacunkowy obszar objęty pożarem Ponad 100 hektarów lasów o strukturze mieszanej (państwowych i prywatnych).
Zasoby ludzkie (sama straż) Blisko 600 ratowników z Mazowsza + kompanie z innych regionów kraju + kadra akademicka.
Zasoby techniczne (ląd i powietrze) Ponad 200 wozów gaśniczych, moduły leśne GFFF, policyjny helikopter Black Hawk.
Ewakuacja ludności cywilnej 42 osoby wywiezione z 20 zagrożonych budynków. 6 osób w punkcie masowym (szkoła), reszta u rodzin.
Infrastruktura drogowa Całkowita blokada drogi krajowej nr 50 (DK50) w rejonie prowadzonych działań.

Prognoza meteorologiczna jako największe zagrożenie

Największym wrogiem ratowników w nadchodzących godzinach może okazać się pogoda. Choć w piątek rano aura była relatywnie stabilna – brak silnych porywów wiatru pozwalał na skuteczne operowanie prądami wody synoptycy ostrzegają przed gwałtownym pogorszeniem warunków w drugiej połowie dnia.

Ostrzeżenie st. kpt. Wojciecha Gralca: Obecnie wiatr jest jeszcze w miarę stabilny, co jest dla nas korzystne, jednak prognoza – podobnie jak w czwartek – mówi o silnych porywach wiatru, przez co działania mogą być utrudnione. Przy silnych podmuchach drastycznie wzrasta temperatura w strefie płonącej, a wilgotność ściółki spada do zera. Trudno teraz jednoznacznie określić, jak te działania będą przechodziły w ciągu dnia.

Ewakuacja mieszkańców i paraliż komunikacyjny

Ogień, który wybuchł w czwartek przed godziną 14:00, zaczął bezpośrednio zagrażać terenom zurbanizowanym. Policja we współpracy ze strażą podjęła decyzję o natychmiastowym wyprowadzeniu ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia. Łącznie z 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych ewakuowano 42 osoby. Większość uchodźców pożarowych znalazła schronienie na własną rękę u krewnych. Dla sześciu osób, które nie miały alternatywnego lokum, władze samorządowe uruchomiły całodobowy punkt pobytu w Szkole Podstawowej w Stanisławowie.

Z uwagi na potężne zadymienie, zagrożenie rykoszetami ognia oraz konieczność zapewnienia drożności dla dziesiątek pojazdów ratowniczych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymała całkowitą blokadę drogi krajowej nr 50 (DK50). Odcinek w obszarze akcji gaśniczej jest pilnowany przez patrole policyjne, a ruch tranzytowy został skierowany na alternatywne trasy regionalne.

 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnych komunikatów rzecznika prasowego Komendy Głównej PSP, danych operacyjnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz relacji PAP.

 

