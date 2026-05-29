Sytuacja pod Warszawą blisko 600 strażaków i wojsko w walce z żywiołem. Ponad 100 hektarów lasu w ogniu

Mobilizacja sił na niespotykaną skalę

Piątkowy poranek przyniósł drastyczną zmianę dynamiki działań gaśniczych. Jak poinformował rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, st. kpt. Wojciech Gralec, w rejonie katastrofy operuje obecnie potężna armia ratowników. Z samego tylko województwa mazowieckiego na miejsce skierowano blisko 600 strażaków oraz ponad 200 zaawansowanych pojazdów bojowych.

Skala pożaru wymusiła jednak uruchomienie centralnych odwodów operacyjnych i wsparcia międzyregionalnego. Struktura zaangażowanych sił obejmuje obecnie:

Zorganizowane kompanie gaśnicze zadysponowane z innych województw kraju.

Cztery wyspecjalizowane moduły GFFF (Ground Forest Firefighting) przeznaczone do gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych lasów z ziemi.

Kompanie centralnego odwodu sformowane ze studentów i kadry Akademii Pożarniczej oraz jednej ze szkół pożarniczych.

Pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – żołnierze weszli bezpośrednio do akcji w piątek od godziny 7:00 rano, realizując zapotrzebowanie wojewody mazowieckiego.

Wznowienie ataków z powietrza i taktyka obronna

Wraz ze wschodem słońca nad płonące lasy powróciło wsparcie lotnicze. Swoje misje zrzutu wody natychmiast wznowił policyjny śmigłowiec wielozadaniowy Black Hawk, wyposażony w system podwieszany bambi bucket. Statki powietrzne precyzyjnie uderzają w rdzeń pożaru, odciążając ekipy naziemne.

Rzecznik PSP wyjaśnił, że dowództwo operacji zmuszone było podzielić siły na dwa kluczowe odcinki bojowe. Ciężki sprzęt i moduły uderzeniowe walczą bezpośrednio na napierającym froncie pożaru, starając się zatrzymać jego dalszą wędrówkę. Równolegle na skrzydłach i flankach pogorzeliska trwa żmudna praca polegająca na lokalizowaniu i permanentnym tłumieniu ukrytych zarzewi ognia oraz odradzających się ognisk podziemnych.

Zestawienie parametrów katastrofy i zaangażowanych zasobów

Parametr operacyjny / Logistyka Stan faktyczny i podjęte działania kryzysowe Szacunkowy obszar objęty pożarem Ponad 100 hektarów lasów o strukturze mieszanej (państwowych i prywatnych). Zasoby ludzkie (sama straż) Blisko 600 ratowników z Mazowsza + kompanie z innych regionów kraju + kadra akademicka. Zasoby techniczne (ląd i powietrze) Ponad 200 wozów gaśniczych, moduły leśne GFFF, policyjny helikopter Black Hawk. Ewakuacja ludności cywilnej 42 osoby wywiezione z 20 zagrożonych budynków. 6 osób w punkcie masowym (szkoła), reszta u rodzin. Infrastruktura drogowa Całkowita blokada drogi krajowej nr 50 (DK50) w rejonie prowadzonych działań.

Prognoza meteorologiczna jako największe zagrożenie

Największym wrogiem ratowników w nadchodzących godzinach może okazać się pogoda. Choć w piątek rano aura była relatywnie stabilna – brak silnych porywów wiatru pozwalał na skuteczne operowanie prądami wody synoptycy ostrzegają przed gwałtownym pogorszeniem warunków w drugiej połowie dnia.

Ostrzeżenie st. kpt. Wojciecha Gralca: Obecnie wiatr jest jeszcze w miarę stabilny, co jest dla nas korzystne, jednak prognoza – podobnie jak w czwartek – mówi o silnych porywach wiatru, przez co działania mogą być utrudnione. Przy silnych podmuchach drastycznie wzrasta temperatura w strefie płonącej, a wilgotność ściółki spada do zera. Trudno teraz jednoznacznie określić, jak te działania będą przechodziły w ciągu dnia.

Ewakuacja mieszkańców i paraliż komunikacyjny

Ogień, który wybuchł w czwartek przed godziną 14:00, zaczął bezpośrednio zagrażać terenom zurbanizowanym. Policja we współpracy ze strażą podjęła decyzję o natychmiastowym wyprowadzeniu ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia. Łącznie z 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych ewakuowano 42 osoby. Większość uchodźców pożarowych znalazła schronienie na własną rękę u krewnych. Dla sześciu osób, które nie miały alternatywnego lokum, władze samorządowe uruchomiły całodobowy punkt pobytu w Szkole Podstawowej w Stanisławowie.

Z uwagi na potężne zadymienie, zagrożenie rykoszetami ognia oraz konieczność zapewnienia drożności dla dziesiątek pojazdów ratowniczych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymała całkowitą blokadę drogi krajowej nr 50 (DK50). Odcinek w obszarze akcji gaśniczej jest pilnowany przez patrole policyjne, a ruch tranzytowy został skierowany na alternatywne trasy regionalne.