Sytuacja wymyka się spod kontroli? MSZ odradza wszelkie podróże. Do tego kraju lepiej nie lecieć

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniosło ostrzeżenie dla Omanu do czwartego, najwyższego poziomu i odradza wszelkie podróże do tego kraju. Decyzja ma związek z trwającą operacją militarną na Bliskim Wschodzie oraz zamknięciem przestrzeni powietrznej w części regionu. Resort apeluje także do Polaków o rejestrację w systemie Odyseusz.

MSZ podnosi ostrzeżenie dla Omanu do najwyższego poziomu. Odradza wszelkie podróże

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniosło poziom ostrzeżenia dla Omanu do czwartego, najwyższego stopnia. Resort zdecydowanie odradza wszelkie podróże do tego kraju w związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.

Powodem decyzji jest trwająca na szeroką skalę operacja militarna w regionie. Jak poinformowało MSZ w mediach społecznościowych, w wielu krajach Bliskiego Wschodu przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego pozostaje zamknięta, co dodatkowo utrudnia przemieszczanie się i ewentualną ewakuację.

Poziom 4 – najwyższe ostrzeżenie

Aktualizacja ostrzeżenia została opublikowana 2 marca na stronie resortu. Poziom 4 oznacza, że MSZ odradza wszelkie podróże do danego państwa. Tego typu komunikaty wydawane są w sytuacjach poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli.

Resort apeluje również do Polaków przebywających już w Omanie o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów władz lokalnych oraz polskiej dyplomacji.

Rejestracja w systemie Odyseusz

Ministerstwo przypomina o możliwości rejestracji w systemie Odyseusz. Dzięki temu w przypadku nadzwyczajnych sytuacji za granicą MSZ może szybciej skontaktować się z obywatelami i przekazać im ważne informacje.

Apel dotyczy zarówno osób przebywających obecnie w Omanie, jak i tych, które planują podróże zagraniczne w najbliższym czasie.

Sytuacja w regionie pozostaje dynamiczna, a resort zapowiada dalsze monitorowanie wydarzeń i aktualizowanie komunikatów w zależności od rozwoju sytuacji.

