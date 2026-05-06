Sytuacja wymyka się spod kontroli. Pilny alert RCB i przygotowania do ewakuacji mieszkańców
Sytuacja na Lubelszczyźnie jest bardzo poważna. W środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny alert do mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Ostrzeżenie dotyczy rozległego pożaru lasu oraz gęstego zadymienia, które obejmuje gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów.
W komunikacie służby apelują o natychmiastowe środki ostrożności. Mieszkańcy powinni zamknąć okna i drzwi, a także wyłączyć wentylację. Chodzi o ograniczenie przedostawania się dymu do wnętrz. Zalecono również pozostanie w domach i unikanie wychodzenia na zewnątrz.
Służby podkreślają, że sytuacja może się pogorszyć. Dlatego mieszkańcy powinni przygotować najważniejsze rzeczy – dokumenty, leki i niezbędne przedmioty – na wypadek ewakuacji. Jednocześnie przypomniano o konieczności śledzenia bieżących komunikatów.
Ostrzeżenia trafiły nie tylko do mieszkańców Lubelszczyzny. Alerty wysłano także do części województwa podkarpackiego, gdzie również obowiązuje wysoki poziom zagrożenia pożarowego. Służby przypominają, by nie używać ognia w lasach i ich pobliżu.
Do walki z żywiołem skierowano duże siły. Państwowa Straż Pożarna wysłała dodatkowe jednostki, w tym kompanię gaśniczą SMOK 1 z Małopolski. To 19 pojazdów i 68 ratowników. Wsparcie zapewnia również specjalistyczny moduł GFFF z Podkarpacia, który specjalizuje się w gaszeniu pożarów lasów.
Akcja prowadzona jest także z powietrza. W działaniach uczestniczy policyjny śmigłowiec Black Hawk, a kolejna maszyna pozostaje w gotowości. Dodatkowo planowane są loty dronów, które mają pomóc w wykrywaniu nowych ognisk pożaru.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb.”
Alert RCB został przesłany do odbiorców w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie).
🔴Zamknij okna, drzwi i wyłącz… pic.twitter.com/ZweWrWnFzk
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 6, 2026
Szef MSWiA Marcin Kierwiński przyznał, że najbliższe godziny będą kluczowe. – Sytuacja cały czas jest poważna i to, co wydarzy się teraz, pokaże, w którą stronę się rozwinie – powiedział.
Służby apelują o rozwagę i przypominają, że w razie zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.