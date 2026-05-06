Sytuacja wymyka się spod kontroli. Pilny alert RCB i przygotowania do ewakuacji mieszkańców

6 maja 2026 12:28 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja na Lubelszczyźnie jest bardzo poważna. W środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny alert do mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Ostrzeżenie dotyczy rozległego pożaru lasu oraz gęstego zadymienia, które obejmuje gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów.

Fot. Warszawa w Pigułce

W komunikacie służby apelują o natychmiastowe środki ostrożności. Mieszkańcy powinni zamknąć okna i drzwi, a także wyłączyć wentylację. Chodzi o ograniczenie przedostawania się dymu do wnętrz. Zalecono również pozostanie w domach i unikanie wychodzenia na zewnątrz.

Służby podkreślają, że sytuacja może się pogorszyć. Dlatego mieszkańcy powinni przygotować najważniejsze rzeczy – dokumenty, leki i niezbędne przedmioty – na wypadek ewakuacji. Jednocześnie przypomniano o konieczności śledzenia bieżących komunikatów.

Ostrzeżenia trafiły nie tylko do mieszkańców Lubelszczyzny. Alerty wysłano także do części województwa podkarpackiego, gdzie również obowiązuje wysoki poziom zagrożenia pożarowego. Służby przypominają, by nie używać ognia w lasach i ich pobliżu.

Do walki z żywiołem skierowano duże siły. Państwowa Straż Pożarna wysłała dodatkowe jednostki, w tym kompanię gaśniczą SMOK 1 z Małopolski. To 19 pojazdów i 68 ratowników. Wsparcie zapewnia również specjalistyczny moduł GFFF z Podkarpacia, który specjalizuje się w gaszeniu pożarów lasów.

Akcja prowadzona jest także z powietrza. W działaniach uczestniczy policyjny śmigłowiec Black Hawk, a kolejna maszyna pozostaje w gotowości. Dodatkowo planowane są loty dronów, które mają pomóc w wykrywaniu nowych ognisk pożaru.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przyznał, że najbliższe godziny będą kluczowe. – Sytuacja cały czas jest poważna i to, co wydarzy się teraz, pokaże, w którą stronę się rozwinie – powiedział.

Służby apelują o rozwagę i przypominają, że w razie zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

