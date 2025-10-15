Szał zakupów w Dino! Tak tanio jeszcze nie było. Półki pustoszeją w kilka godzin
W sieci Dino wystartowała nowa fala promocji, która wywołała prawdziwy zakupowy szał. Od środy klienci mogą korzystać z akcji „4+4 gratis” i licznych obniżek na popularne produkty spożywcze oraz znicze i dekoracje przed dniem Wszystkich Świętych. W wielu sklepach ustawiły się kolejki, a część towarów znika z półek w kilka godzin.
Od środy „4+4 gratis” i wielkie obniżki – klienci szturmują sklepy
Sieć Dino znów zaskakuje swoich klientów. Od środy, 15 października, wystartowała nowa fala promocji, która błyskawicznie przyciągnęła tłumy do sklepów. W ofercie pojawiły się hitowe akcje typu „4+4 gratis”, duże przeceny na produkty spożywcze oraz wyjątkowe oferty sezonowe. Polacy ruszyli po okazje, a w niektórych marketach półki już świecą pustkami.
Promocje, których nie można przegapić
Największe emocje wzbudza oferta na wafle Grześki Mega – przy zakupie czterech sztuk kolejne cztery klienci dostają całkowicie za darmo. To nie jedyna atrakcyjna promocja. Dino przeceniło również warzywa i produkty spożywcze, w tym kapustę białą (z 3,49 zł na 1,79 zł) i pora (z 3,79 zł na 1,99 zł). Na szczególną uwagę zasługuje także oferta „1+1 gratis” na herbaty Lipton i mrożony szpinak Hortex.
Wśród hitów znalazły się również masło Mlekovita w cenie 4,99 zł przy zakupie czterech kostek oraz kawa MK Cafe Premium, która kosztuje teraz 30,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Promocje nie wymagają żadnych kart lojalnościowych ani dodatkowych warunków — wystarczy przyjść do sklepu.
Sezonowe okazje przed 1 listopada
Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych to także czas zakupów dekoracyjnych. Dino przeceniło sztuczne chryzantemy (8,99 zł), latarenki LED (29,99 zł, taniej o 25%) oraz znicze w promocji „6+6 gratis”. Klienci już teraz robią zapasy, by uniknąć tłumów przed samym świętem.
Polacy szturmują Dino
W mediach społecznościowych pojawiają się doniesienia o kolejkach i brakach towaru. Promocje obowiązują tylko do wtorku lub do wyczerpania zapasów, więc kto chce skorzystać, musi się pospieszyć.
Nowa akcja Dino to kolejny dowód na to, że polska sieć coraz śmielej konkuruje z największymi gigantami handlu. Klienci potwierdzają – tak tanio dawno nie było.
