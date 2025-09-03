Szaleńcza jazda pod Warszawą. Pędził porsche 227 km/h na S7
46-letni kierowca porsche wpadł na trasie S7 pod Warszawą. Pędził aż 227 km/h przy ograniczeniu do 120. Policja ukarała go mandatem 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi.
Policjanci z Piaseczna zatrzymali 46-letniego kierowcę porsche, który drogą ekspresową S7 pędził z prędkością 227 kilometrów na godzinę. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi.
Policyjny wideorejestrator nie pozostawił wątpliwości
Do zdarzenia doszło na odcinku S7 w kierunku Warszawy. Pędzące porsche zwróciło uwagę funkcjonariuszy piaseczyńskiej drogówki, którzy patrolowali trasę nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator.
– Pomiar, którego dokonali policjanci, nie pozostawiał złudzeń. Siedzący za kierownicą mężczyzna rozpędził swoje auto do 227 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 – poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z KPP w Piasecznie.
Za niebezpieczną jazdę 46-latek musiał zapłacić 2,5 tysiąca złotych. Otrzymał też maksymalną liczbę punktów karnych za jedno wykroczenie – aż 15.
Policja apeluje o rozwagę
Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych. – Brawurę na drodze można przepłacić zdrowiem i życiem. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami – bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych – apeluje policja.
