Szaleńcza jazda pod Warszawą. Pędził porsche 227 km/h na S7

3 września 2025 11:36 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

46-letni kierowca porsche wpadł na trasie S7 pod Warszawą. Pędził aż 227 km/h przy ograniczeniu do 120. Policja ukarała go mandatem 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi.

Fot. Warszawa w Pigułce

Pędził porsche 227 km/h na S7. Policja ukarała kierowcę wysokim mandatem

Policjanci z Piaseczna zatrzymali 46-letniego kierowcę porsche, który drogą ekspresową S7 pędził z prędkością 227 kilometrów na godzinę. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi.

Policyjny wideorejestrator nie pozostawił wątpliwości

Do zdarzenia doszło na odcinku S7 w kierunku Warszawy. Pędzące porsche zwróciło uwagę funkcjonariuszy piaseczyńskiej drogówki, którzy patrolowali trasę nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator.

– Pomiar, którego dokonali policjanci, nie pozostawiał złudzeń. Siedzący za kierownicą mężczyzna rozpędził swoje auto do 227 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 – poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z KPP w Piasecznie.

Za niebezpieczną jazdę 46-latek musiał zapłacić 2,5 tysiąca złotych. Otrzymał też maksymalną liczbę punktów karnych za jedno wykroczenie – aż 15.

Policja apeluje o rozwagę

Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych. – Brawurę na drodze można przepłacić zdrowiem i życiem. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami – bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych – apeluje policja.

