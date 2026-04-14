Szaleńczy pościg podczas wyścigu kolarskiego! Uciekał przed policją… prosto na metę wyścigu. Niezwykły pościg, kolarze w szoku.
Mieszkańcy i uczestnicy wyścigu kolarskiego na Dolnym Śląsku przecierali oczy ze zdumienia. Podczas gdy kolarze walczyli o podium, na trasę z impetem wpadł samochód uciekający przed policyjnym pościgiem. Kierowca wykazał się nie lada „zacięciem sportowym”, bo przez kilka kilometrów utrzymywał tempo liderów, niemal wjeżdżając na linię mety przed zawodnikami. Poznaj szczegóły tej absurdalnej i niebezpiecznej ucieczki.
Peleton, radiowozy i syreny, fakty o incydencie
Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 13 kwietnia, podczas jednej z lokalnych imprez kolarskich. Sprawca, ignorując blokady dróg i znaki ostrzegawcze, wjechał na zamkniętą trasę wyścigu. Fakt, że na drodze znajdowały się setki sportowców, nie powstrzymał go przed szaleńczą jazdą. Policja musiała wykazać się ogromną precyzją, by zatrzymać pirata drogowego, nie narażając przy tym życia zawodników.
|Parametr zdarzenia
|Szczegóły
|Status
|Lokalizacja
|Dolny Śląsk (trasa wyścigu)
|Zabezpieczona
|Prędkość uciekiniera
|Znacznie powyżej limitów na trasie
|Udany pościg
|Zagrożenie
|Bardzo wysokie (kolarze na trasie)
|Nikt nie odniósł obrażeń
|Konsekwencje
|Zatrzymanie, zarzuty karne
|W areszcie
- Wjazd na zamkniętą trasę: Kierowca osobowego auta zignorował zabezpieczenia wyścigu, uciekając przed patrolem drogówki.
- „Lider wyścigu”: Przez dłuższą chwilę auto jechało tuż przed czołówką kolarzy, co kibice wzięli za element zabezpieczenia technicznego.
- Finał pościgu: Policjantom udało się zepchnąć uciekiniera na pobocze i obezwładnić go tuż przed metą, zanim doszło do tragedii.
Sensacja, która mogła skończyć się tragicznie
Fakt, że nikomu nic się nie stało, można rozpatrywać w kategoriach cudu. Statystyki policyjne pokazują, że ucieczki przed pościgiem w miejscach zgromadzeń publicznych to jedne z najtrudniejszych operacji. Kierowca, który „niemal wygrał wyścig”, prawdopodobnie nie był świadomy, że znajduje się w samym centrum sportowej rywalizacji. Po zatrzymaniu okazało się, że miał powody do ucieczki wstępne dane wskazują na brak uprawnień oraz podejrzenie prowadzenia pod wpływem środków odurzających.
Dla kibiców zgromadzonych na mecie widok radiowozów na sygnale wyprzedzających kolarzy był szokujący. Choć historia brzmi anegdotycznie, organizatorzy wyścigów kolarskich na Dolnym Śląsku zapowiadają wyciągnięcie wniosków i jeszcze szczelniejsze odgradzanie tras od ruchu kołowego. Incydent z 13 kwietnia 2026 roku przejdzie do historii regionu jako najdziwniejszy „finisz” w dziejach lokalnego kolarstwa. Sprawca usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli oraz stworzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Zamiast medalu, czekają go surowe konsekwencje więzienne.
