Szaleństwo w Biedronce. Rybny hit za 2 złote i masło w cenie sprzed lat
To będzie wyjątkowo intensywny weekend w popularnej sieci dyskontów. Zbieg okoliczności w postaci niedzieli handlowej oraz końcówki miesiąca sprawił, że Biedronka uruchomiła lawinę promocji. Klienci ruszyli do sklepów, by skorzystać z ofert, które w niektórych przypadkach obniżają rachunek o ponad połowę. Prawdziwym hitem okazały się mrożonki rybne oraz podstawowe produkty spożywcze.
Nadchodząca niedziela, 25 stycznia, jest dniem handlowym, co oznacza, że sklepy będą otwarte dla wszystkich klientów. Sieć postanowiła wykorzystać ten fakt, przygotowując ofertę, która ma przyciągnąć tłumy. Najlepsze okazje zarezerwowano jednak dla posiadaczy kart lojalnościowych i użytkowników aplikacji mobilnej, a czas na zakupy kończy się w niedzielny wieczór.
Paluszki rybne za grosze. To znika z półek najszybciej
Bez wątpienia „królem polowania” w ten weekend stały się panierowane paluszki z fileta z dorsza marki Marinero. Standardowa cena tego produktu oscyluje w granicach 14 złotych za opakowanie. Teraz jednak klienci z kartą lojalnościową mogą skorzystać z mechanizmu drastycznej obniżki. Przy zakupie dwóch opakowań, drugie z nich kosztuje zaledwie 2 złote. Sieć wprowadziła jednak zabezpieczenie przed hurtownikami – na jedno konto można kupić maksymalnie dwa opakowania w promocyjnej cenie.
Masło i mięso: Walka o najniższy paragon
Dyskonty ponownie walczą na ceny podstawowych produktów tłuszczowych. Biedronka zaoferowała masło „Z Polskiej Mleczarni” w cenie 2,99 zł za kostkę, pod warunkiem zakupu trzech sztuk z kartą. To oferta zbliżona do tej, którą w tym samym czasie prezentuje konkurencyjny Lidl. Nieco droższe jest masło Mleczna Dolina, wycenione na 3,99 zł w podobnej konfiguracji.
Duże oszczędności czekają też na mięsożerców. Użytkownicy aplikacji mobilnej mogą kupić łopatkę wieprzową bez kości (Kraina Mięs) z rabatem sięgającym aż 55 procent. Cena za kilogram spada do poziomu 7,49 zł. Tutaj również obowiązuje limit – jeden klient może nabyć maksymalnie 5 kilogramów mięsa.
4 produkty w cenie 2 i darmowa chemia
Weekendowa oferta to nie tylko jedzenie. Biedronka uruchomiła szeroką akcję na artykuły przemysłowe, tekstylia, książki i zabawki. Wybierając cztery produkty z tych kategorii, płacimy tylko za dwa droższe, a dwa tańsze otrzymujemy gratis.
Równie atrakcyjnie wyglądają promocje typu „2+2 gratis”. Objęto nimi chusteczki nawilżane Dada oraz asortyment marki Zosia. Z kolei w formacie „drugi produkt za darmo” (lub 1+1) dostępne są między innymi cukier trzcinowy, środki czystości Cif, żele pod prysznic LAQ oraz pieluszki Dada Pure Care. Klienci bez karty też znajdą coś dla siebie – rzodkiewki sprzedawane są w systemie „drugi pęczek gratis”, a płatki i owsianki Vitanella oraz mydła Linda w ofercie „2+1 gratis”.
Jak nie przepłacić na promocjach „wielosztukowych”?
Promocje typu „2+2”, „3 w cenie 2” czy „drugi produkt za 2 zł” są kuszące, ale łatwo wpaść w pułapkę kupowania rzeczy niepotrzebnych. Oto jak robić zakupy z głową podczas handlowej niedzieli:
1. Zrozum mechanizm rabatu
-
Najtańszy gratis: W promocjach typu „4 w cenie 2” (na artykuły przemysłowe) odliczany jest koszt najtańszych produktów.
-
Strategia: Aby uzyskać największą korzyść, dobieraj do koszyka produkty o zbliżonej cenie. Jeśli kupisz dwie drogie zabawki i dwie tanie książeczki, rabat będzie niewielki. Jeśli weźmiesz cztery produkty w tej samej cenie – realnie zyskujesz 50% rabatu na całości.
2. Sprawdź limity na karcie
Zanim zapakujesz wózek po brzegi, upewnij się w aplikacji, jakie są limity dzienne.
-
Przykład z artykułu: Limit na łopatkę wieprzową to 5 kg, a na rybę tylko 2 opakowania. Przekroczenie limitu spowoduje, że przy kasie za nadprogramowe sztuki zapłacisz cenę regularną, co może drastycznie podnieść rachunek.
3. Data ważności ma znaczenie
Kupując masło czy mięso w dużych ilościach (3 kostki, 5 kg), zawsze sprawdzaj termin przydatności do spożycia. Promocje często dotyczą partii towaru, którą sklep chce szybko upłynnić. Jeśli nie zużyjesz zapasów od razu – zamroź je w dniu zakupu.
4. Aktywacja w aplikacji
Niektóre „hity” (jak wspomniana łopatka wieprzowa) wymagają nie tylko posiadania karty, ale aktywnego użycia aplikacji lub wcześniejszej aktywacji kuponu. Sprawdź to przed podejściem do kasy, by uniknąć nerwowej sytuacji w kolejce.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.