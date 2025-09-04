Szaleństwo w Lidlu! Wielka promocja 1+1 gratis. Tylko w czwartek
Lidl przygotował dla swoich klientów prawdziwy hit cenowy, który może wywołać tłumy w sklepach. Już w czwartek, 4 września, sieć oferuje wyjątkową promocję na świeże jaja ściółkowe Złota Nioska. Dzięki akcji „1+1 gratis” kupując jedno opakowanie w cenie 10,99 zł, drugie otrzymuje się zupełnie za darmo.
Promocja obejmuje jaja klasy A, rozmiar M, w opakowaniach po 10 sztuk. Aby skorzystać z okazji, wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go podczas zakupów. Limit promocji wynosi dwa opakowania gratis na jeden kupon, więc w praktyce klient za cenę dwóch opakowań może wyjść ze sklepu aż z czterema.
Oferta jest ważna tylko w czwartek, dlatego eksperci rynku handlowego spodziewają się, że produkt może zniknąć z półek błyskawicznie. Warto więc zaplanować zakupy wcześniej, bo takie okazje w Lidlu pojawiają się niezwykle rzadko.
To kolejny element wrześniowych promocji w sieci, które mają przyciągnąć klientów po powrocie z wakacji. Patrząc na rosnące ceny żywności, akcja „1+1 gratis” na podstawowy produkt, jakim są jajka, to ulga dla portfeli wielu rodzin.
