Szaleństwo w Lidlu! Wielka promocja 1+1 gratis. Tylko w czwartek

4 września 2025 07:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Lidl przygotował dla swoich klientów prawdziwy hit cenowy, który może wywołać tłumy w sklepach. Już w czwartek, 4 września, sieć oferuje wyjątkową promocję na świeże jaja ściółkowe Złota Nioska. Dzięki akcji „1+1 gratis” kupując jedno opakowanie w cenie 10,99 zł, drugie otrzymuje się zupełnie za darmo.

Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja obejmuje jaja klasy A, rozmiar M, w opakowaniach po 10 sztuk. Aby skorzystać z okazji, wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go podczas zakupów. Limit promocji wynosi dwa opakowania gratis na jeden kupon, więc w praktyce klient za cenę dwóch opakowań może wyjść ze sklepu aż z czterema.

Oferta jest ważna tylko w czwartek, dlatego eksperci rynku handlowego spodziewają się, że produkt może zniknąć z półek błyskawicznie. Warto więc zaplanować zakupy wcześniej, bo takie okazje w Lidlu pojawiają się niezwykle rzadko.

To kolejny element wrześniowych promocji w sieci, które mają przyciągnąć klientów po powrocie z wakacji. Patrząc na rosnące ceny żywności, akcja „1+1 gratis” na podstawowy produkt, jakim są jajka, to ulga dla portfeli wielu rodzin.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl