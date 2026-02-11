Szaleństwo zakupowe w Biedronce. Hitowy sprzęt AGD za złotówkę, ale zegar tyka. Masz czas tylko do czwartku
Walka o portfele polskich klientów wchodzi w decydującą fazę. Największa sieć dyskontów w kraju postanowiła wytoczyć najcięższe działa przeciwko konkurencji, oferując promocje, które z matematycznego punktu widzenia wydają się wręcz nierealne. Klienci, którzy w najbliższych godzinach odwiedzą sklep internetowy Biedronka Home lub stacjonarne placówki sieci, mogą liczyć na zakup produktów o wartości niemal 70 złotych za symboliczną monetę. Haczyk? Czas. Najlepsze okazje znikną bezpowrotnie już w czwartek, 12 lutego.
Czajnik za złotówkę, czyli matematyka według dyskontu
Największe emocje łowców okazji budzi oferta przygotowana w internetowym oddziale sieci – na platformie Biedronka Home. Strategia marketingowa giganta jest prosta: przyciągnąć klienta drogim sprzętem, który nagle staje się dostępny za grosze. Tym razem padło na niezbędne wyposażenie każdej kuchni.
W centrum uwagi znalazł się stalowy czajnik elektryczny marki Hoffen o mocy 2200 W i pojemności 1,7 litra. Jego standardowa cena półkowa wynosi 69,99 zł. Jednak w ramach trwającej akcji promocyjnej, cena ta została ścięta do symbolicznego 1 złotego. Aby skorzystać z tej niecodziennej obniżki, należy spełnić jeden warunek – zakupić ten produkt w zestawie z beztłuszczową frytkownicą (air fryer) tej samej marki.
Co ciekawe, sama frytkownica również została objęta drastyczną przeceną. Urządzenie, które standardowo kosztuje 399 zł, zostało przecenione na 169 zł. Oznacza to, że klient, decydując się na taki zestaw, otrzymuje dwa pełnowartościowe urządzenia AGD w cenie, która normalnie nie wystarczyłaby nawet na połowę wartości samej frytkownicy. Oferta ta ma jednak krótki termin ważności – kończy się definitywnie w czwartek, 12 lutego.
Domowe tekstylia prawie za darmo. Masz czas do końca miesiąca
Osoby, które nie zdążą skorzystać z błyskawicznej promocji na sprzęt kuchenny, mają jeszcze alternatywę w dziale tekstyliów. Biedronka Home przedłużyła część ofert aż do końca lutego. W tym przypadku mechanizm promocyjny jest tożsamy – drugi, tańszy produkt otrzymujemy za 1 zł.
Akcja obejmuje między innymi szlafroki marki Faro. Przy zakupie dwóch sztuk, za drugą zapłacimy tylko złotówkę. To doskonała okazja, by uzupełnić domową garderobę lub pomyśleć o prezentach dla bliskich. Podobna zasada dotyczy tekstyliów okiennych – zestawy zasłon oraz firan również biorą udział w akcji „drugi produkt za 1 zł”. W tym przypadku klienci mają więcej czasu na decyzję, gdyż oferta wygasa dopiero 28 lutego.
Stacjonarne łowy. Co włożymy do koszyka?
Promocyjna ofensywa nie ogranicza się wyłącznie do przestrzeni wirtualnej. W sklepach stacjonarnych sieci Biedronka również zaroiło się od pomarańczowych etykiet. Tutaj zasada „drugi produkt za złotówkę” dotyczy przede wszystkim artykułów spożywczych pierwszej potrzeby oraz kosmetyków, co w dobie wciąż odczuwalnej inflacji jest dla wielu gospodarstw domowych istotnym wsparciem budżetu.
Klienci posiadający kartę lojalnościową „Moja Biedronka” mogą liczyć na wyjątkowe okazje przy zakupie wędlin. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kabanosy marki Tarczyński, które przy zakupie dwóch opakowań są objęte promocją złotówkową. Podobny mechanizm zastosowano w przypadku tłuszczów roślinnych – olej rzepakowy marki Wyborny również trafił na listę hitów cenowych.
Sieć pomyślała także o domowych zapasach produktów sypkich. Wszystkie mąki dostępne w asortymencie biorą udział w akcji, co z pewnością ucieszy osoby planujące domowe wypieki. Listę okazji zamyka szeroka gama popularnych kosmetyków drogeryjnych, które również można nabyć w systemie „drugi za 1 zł”. Należy jednak pamiętać o limitach – sieć zazwyczaj wprowadza ograniczenia ilościowe (np. maksymalnie 5 sztuk na jedną kartę lojalnościową dziennie), aby zapobiec hurtowemu wykupywaniu towaru przez przedsiębiorców.
Konkurencja nie śpi. Pepco kontratakuje zabawkami
Biedronka nie jest jedynym graczem, który w połowie lutego walczy o uwagę klientów. Do wyścigu o portfele konsumentów dołączyła sieć Pepco, celująca w nieco inny segment rynku. Dyskont niespożywczy uruchomił dużą akcję promocyjną „2+1 gratis”, która potrwa do 21 lutego.
Oferta ta jest skierowana przede wszystkim do rodziców i kolekcjonerów. Objęto nią kultowe marki samochodzików – Hot Wheels oraz Matchbox. Mechanizm jest prosty: przy wyborze trzech produktów, najtańszy z nich otrzymujemy całkowicie za darmo. To bezpośrednia odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, gdzie zabawki markowe często stanowią spory wydatek w rodzinnym budżecie.
Co to oznacza dla Ciebie? Poradnik łowcy okazji
Najbliższe 24 godziny to kluczowy moment dla osób szukających taniego sprzętu AGD. Jeśli planujesz wymianę czajnika lub zakup frytkownicy beztłuszczowej, oferta Biedronki jest obecnie bezkonkurencyjna na rynku.
