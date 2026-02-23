Szalony rajd po lodzie pod Warszawą. 68-latek wjechał autem na Jezioro Zegrzyńskie i zniszczył pomost WOPR
Do niebezpiecznego i skrajnie nieodpowiedzialnego zdarzenia doszło 16 lutego tuż po godzinie 14:00 w Zegrzu Południowym. 68-letni mężczyzna wjechał samochodem marki Volkswagen na zamarzniętą taflę Jeziora Zegrzyńskiego i urządził sobie rajd po lodzie. Finał tej brawury okazał się kosztowny i może zakończyć się poważnymi konsekwencjami karnymi.
Uderzył w pomost ratunkowy
Podczas wykonywania niebezpiecznych manewrów kierowca uderzył w pomost do cumowania łodzi należący do Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Konstrukcja została poważnie uszkodzona.
Wstępna wycena strat wskazuje na szkody sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zniszczona infrastruktura służyła ratownikom wodnym, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim.
Zarzuty i groźba więzienia
Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Nieporęcie 68-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie.
Policja ostrzega: to może skończyć się tragedią
Policjanci apelują o rozsądek. Wchodzenie, a tym bardziej wjeżdżanie pojazdami na zamarznięte zbiorniki wodne, jest skrajnie niebezpieczne. Lód może w każdej chwili załamać się pod ciężarem samochodu.
Takie zachowanie stwarza realne zagrożenie dla życia kierowcy i innych osób, a także może prowadzić do ogromnych strat materialnych i odpowiedzialności karnej.
Ratownicy przypominają, że infrastruktura WOPR nie jest elementem rekreacyjnym, lecz kluczowym zapleczem służącym do ratowania życia. Jej niszczenie bezpośrednio wpływa na zdolność służb do szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.