Szczęście dla wielu Polaków. Wielkie podwyżki od lipca. Nawet 13 tys. zł pensji. Decyzja już zapadła
Od 1 lipca 2026 roku pracownicy ochrony zdrowia zobaczą wyraźnie wyższe wynagrodzenia. Nowe stawki są już przesądzone i obejmą wszystkie grupy zawodowe w sektorze medycznym. Dla wielu osób oznacza to podwyżki liczone w setkach, a nawet ponad tysiącu złotych miesięcznie.
Podstawą do wyliczeń stały się najnowsze dane GUS. Jak wynika z oficjalnych informacji, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. To właśnie ta kwota decyduje o wysokości minimalnych pensji w ochronie zdrowia.
Nowe zasady naliczania. Każda grupa ma swoją stawkę
System wynagrodzeń w medycynie opiera się na współczynnikach przypisanych do konkretnych zawodów i poziomu kwalifikacji. Im wyższe wykształcenie i specjalizacja, tym większy mnożnik, a co za tym idzie – wyższa pensja.
Najwyższy współczynnik wynosi 1,45 i dotyczy lekarzy specjalistów. Najniższy, na poziomie 0,65, obejmuje pracowników działalności podstawowej bez wykształcenia średniego.
Konkretne kwoty. Tyle wyniosą nowe pensje
Najwięcej zyskają lekarze ze specjalizacją. Ich minimalne wynagrodzenie przekroczy 12 900 zł brutto. To wzrost o ponad 1000 zł względem obecnych stawek.
Pielęgniarki i położne z najwyższymi kwalifikacjami również odczują wyraźną zmianę. W ich przypadku minimalna pensja wyniesie ponad 11 400 zł. Wyższe stawki obejmą także farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych.
Podwyżki dostaną także osoby na niższych szczeblach. Ratownicy medyczni i pielęgniarki bez specjalizacji mogą liczyć na około 8300 zł brutto. Opiekunowie medyczni przekroczą poziom 7600 zł.
Wzrost obejmie także pracowników niemedycznych zatrudnionych w ochronie zdrowia. W ich przypadku nowe minimalne wynagrodzenia będą zależeć od poziomu wykształcenia.
Był pomysł zamrożenia. Ostatecznie się wycofano
Jeszcze niedawno pojawiła się propozycja, by przesunąć podwyżki na 2027 rok i zmienić sposób ich naliczania. Ministerstwo Zdrowia chciało odejść od powiązania z przeciętnym wynagrodzeniem.
Pomysł spotkał się jednak z ostrą reakcją środowiska medycznego. Związki zawodowe jasno dały do zrozumienia, że nie zaakceptują takich zmian. Pojawiły się nawet zapowiedzi protestów.
Ostatecznie rząd wycofał się z tych planów. Obowiązujące przepisy pozostają bez zmian.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli pracujesz w ochronie zdrowia, podwyżka jest pewna i zacznie obowiązywać od lipca. Nie trzeba składać żadnych wniosków – wynika bezpośrednio z ustawy.
Dla pacjentów to sygnał, że państwo próbuje zatrzymać odpływ kadry i poprawić sytuację w systemie. Czy to wystarczy? To już zupełnie inna historia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.