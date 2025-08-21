Szczęśliwy finał dramatycznej akcji. Siostra zakonna odnaleziona!
Z wielką ulgą i wdzięcznością poinformowano dziś, że zaginiona kilka dni temu siostra Dorota Janiszewska ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża została odnaleziona. Wiadomość tę przekazało zgromadzenie, podkreślając ogromne znaczenie modlitwy, solidarności i wsparcia, jakie płynęły ze strony wiernych i społeczności w trakcie poszukiwań.
Siostry wyraziły głęboką wdzięczność za czujność i gotowość do pomocy, które były dla nich bezcennym świadectwem dobra i ludzkiej solidarności. Szczególne podziękowania skierowano również do służb, zwłaszcza Policji, która w profesjonalny sposób zaangażowała się w poszukiwania i działania mające na celu bezpieczne odnalezienie zakonnicy.
Obecnie siostra Dorota składa zeznania i przechodzi pod opiekę wspólnoty. Zgromadzenie zaapelowało o uszanowanie jej prywatności oraz o otoczenie jej modlitwą, aby mogła powrócić do pełni sił po dramatycznym doświadczeniu ostatnich dni.
Siostra Dorota od lat pełni posługę z oddaniem i zaangażowaniem, wspierając osoby potrzebujące i niosąc pomoc tym, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Jej zaginięcie wzbudziło ogromny niepokój, ale zakończyło się szczęśliwie dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu ludzi.
W imieniu zgromadzenia przekazano słowa wdzięczności wszystkim, którzy modlitwą i pomocą wsparli poszukiwania oraz okazali solidarność w tym trudnym czasie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.