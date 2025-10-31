Szczyt Putin-Trump odwołany! Powód szokuje. Moskwa idzie na całego
Według doniesień Financial Times, planowane spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie zostało odwołane po tym, jak Moskwa przesłała do Waszyngtonu notatkę z twardymi warunkami dotyczącymi Ukrainy. Kreml domagał się ustępstw terytorialnych, ograniczenia ukraińskiej armii oraz gwarancji, że Kijów nigdy nie dołączy do NATO.
Zawrócił po rozmowie z Ławrowem
Jak ujawnia brytyjski dziennik, przełomowym momentem była rozmowa telefoniczna rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Po wymianie zdań Rubio miał przekazać Trumpowi, że Moskwa nie jest gotowa do żadnych ustępstw i nie wykazuje realnej chęci do negocjacji.
– Ławrow sprawiał wrażenie znużonego rozmową i jasno dał do zrozumienia, że Rosja nie ma zamiaru zmieniać swojego kursu wobec Ukrainy – cytuje Financial Times jedno ze źródeł zbliżonych do rozmów.
Trump zmienia strategię wobec Kremla
Zaledwie tydzień wcześniej amerykański prezydent miał skłaniać się ku decyzji sprzyjającej Moskwie, w tym rezygnacji z planów dostarczenia Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk. Jednak twarda postawa Kremla spowodowała gwałtowną zmianę kierunku.
Jak podkreślają źródła dziennika, Trump był rozczarowany reakcją Rosji. Choć nadal nie wyklucza spotkania z Putinem, miał podkreślić, że do rozmów dojdzie tylko wtedy, gdy pojawi się realna szansa na postęp w negocjacjach pokojowych.
Amerykanie coraz bardziej sceptyczni
Po analizie rosyjskiej notatki i przebiegu rozmów, w administracji USA zaczęły pojawiać się coraz większe wątpliwości, czy kontynuowanie dialogu z Moskwą ma sens. Urzędnicy uznali, że rozmowy bez zmiany stanowiska Kremla nie przyniosą żadnych efektów.
Na razie ani Departament Stanu, ani Kreml nie skomentowały sprawy, jednak zachodni analitycy wskazują, że odwołanie szczytu może oznaczać początek nowego etapu napięć między Waszyngtonem a Moskwą.
Według Financial Times, decyzja o zerwaniu planów spotkania nie tylko pokazuje frustrację Trumpa wobec braku elastyczności Putina, ale także sygnalizuje, że Stany Zjednoczone powoli zaostrzają ton wobec Rosji, mimo wcześniejszych prób dyplomatycznego zbliżenia.
