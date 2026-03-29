Szef kuchni zdradza tajny przepis na Mazurek. Wszyscy będą pytać jak go zrobiłeś
Mazurek pistacjowy na Wielkanoc. Lżejsza wersja świątecznego klasyka od szefa kuchni
Wielkanoc bez mazurka? Trudno to sobie wyobrazić. To jedno z tych ciast, które od razu kojarzą się ze świątecznym stołem. Nasza redakcja dostała ten przepis od szefa kuchni, który proponuje nieco inną wersję – pistacjową. Nadal jest kruche ciasto i dekoracyjny wierzch, ale smak jest lżejszy i bardziej kremowy. Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego, ale bez odchodzenia od tradycji, ten przepis dobrze się sprawdzi.
Co się zmienia w tej wersji?
Zamiast ciężkiej, bardzo słodkiej masy masz tutaj krem na bazie śmietanki, białej czekolady i pasty pistacjowej. Dzięki temu mazurek nie jest tak słodki, a smak jest bardziej wyważony, a pistacje dodają lekkiej orzechowej nuty.
Składniki na ciasto:
- 3 części mąki
- 2 części masła
- 1 część cukru
Składniki na krem:
- 200 g śmietanki kremówki 36%
- 100 g pasty pistacjowej
- 80 g białej czekolady
Dodatkowo:
- pistacje
- migdały
- orzechy włoskie
Jak przygotować mazurek krok po kroku
Na początek zajmij się ciastem. Posiekaj mąkę, masło i cukier tak, żeby składniki zaczęły się łączyć. Nie musisz wyrabiać długo – wystarczy, że powstanie jednolita masa.
Uformuj kulę, owiń ją folią i włóż do lodówki na około 30 minut. To ważny krok – schłodzone ciasto będzie się lepiej wałkować i nie będzie się kleić.
Po wyjęciu z lodówki rozwałkuj ciasto na grubość około pół centymetra. Przełóż je na blaszkę. Teraz ważna rzecz – nakłuj ciasto widelcem w kilku miejscach. Dzięki temu nie wybrzuszy się podczas pieczenia.
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200°C i piecz około 25 minut, aż zobaczysz złoty kolor. Po upieczeniu odstaw do całkowitego wystudzenia.
W międzyczasie przygotuj krem. Posiekaj białą czekoladę i zalej ją gorącą śmietanką. Mieszaj, aż wszystko się rozpuści i połączy w gładką masę.
Gdy masa wystygnie, zacznij ją ubijać na wysokich obrotach. Obserwuj moment, kiedy zacznie robić się bardziej puszysta. Wtedy dodaj pastę pistacjową i ubijaj dalej – około 10 minut, aż krem będzie gęsty i stabilny.
Na koniec rozsmaruj krem na wystudzonym spodzie. Nie spiesz się – równomiernie go rozprowadź, żeby warstwa była równa.
Teraz najprzyjemniejsza część. Posyp wierzch posiekanymi pistacjami, migdałami i orzechami włoskimi. Możesz ułożyć je dowolnie – mazurek lubi dekoracje.
Smacznego!
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.