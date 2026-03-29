Szef kuchni zdradza tajny przepis na Mazurek. Wszyscy będą pytać jak go zrobiłeś

29 marca 2026 23:17 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Mazurek to stały element wielkanocnego stołu, ale coraz częściej pojawia się w nowych wariantach smakowych. Nasza redakcja otrzymała ten przepis od szefa kuchni, który proponuje wersję pistacjową – opartą na kruchym cieście i delikatnym kremie z białej czekolady oraz śmietanki. Sprawdzamy, jak przygotować ten wypiek krok po kroku i czym różni się od tradycyjnych mazurków.

Mazurek pistacjowy na Wielkanoc. Lżejsza wersja świątecznego klasyka od szefa kuchni

Wielkanoc bez mazurka? Trudno to sobie wyobrazić. To jedno z tych ciast, które od razu kojarzą się ze świątecznym stołem. Nasza redakcja dostała ten przepis od szefa kuchni, który proponuje nieco inną wersję – pistacjową. Nadal jest kruche ciasto i dekoracyjny wierzch, ale smak jest lżejszy i bardziej kremowy. Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego, ale bez odchodzenia od tradycji, ten przepis dobrze się sprawdzi.

Co się zmienia w tej wersji?

Zamiast ciężkiej, bardzo słodkiej masy masz tutaj krem na bazie śmietanki, białej czekolady i pasty pistacjowej. Dzięki temu mazurek nie jest tak słodki, a smak jest bardziej wyważony, a pistacje dodają lekkiej orzechowej nuty.

Składniki na ciasto:

  • 3 części mąki
  • 2 części masła
  • 1 część cukru

Składniki na krem:

  • 200 g śmietanki kremówki 36%
  • 100 g pasty pistacjowej
  • 80 g białej czekolady

Dodatkowo:

  • pistacje
  • migdały
  • orzechy włoskie

Jak przygotować mazurek krok po kroku

Na początek zajmij się ciastem. Posiekaj mąkę, masło i cukier tak, żeby składniki zaczęły się łączyć. Nie musisz wyrabiać długo – wystarczy, że powstanie jednolita masa.

Uformuj kulę, owiń ją folią i włóż do lodówki na około 30 minut. To ważny krok – schłodzone ciasto będzie się lepiej wałkować i nie będzie się kleić.

Po wyjęciu z lodówki rozwałkuj ciasto na grubość około pół centymetra. Przełóż je na blaszkę. Teraz ważna rzecz – nakłuj ciasto widelcem w kilku miejscach. Dzięki temu nie wybrzuszy się podczas pieczenia.

Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200°C i piecz około 25 minut, aż zobaczysz złoty kolor. Po upieczeniu odstaw do całkowitego wystudzenia.

W międzyczasie przygotuj krem. Posiekaj białą czekoladę i zalej ją gorącą śmietanką. Mieszaj, aż wszystko się rozpuści i połączy w gładką masę.

Gdy masa wystygnie, zacznij ją ubijać na wysokich obrotach. Obserwuj moment, kiedy zacznie robić się bardziej puszysta. Wtedy dodaj pastę pistacjową i ubijaj dalej – około 10 minut, aż krem będzie gęsty i stabilny.

Na koniec rozsmaruj krem na wystudzonym spodzie. Nie spiesz się – równomiernie go rozprowadź, żeby warstwa była równa.

Teraz najprzyjemniejsza część. Posyp wierzch posiekanymi pistacjami, migdałami i orzechami włoskimi. Możesz ułożyć je dowolnie – mazurek lubi dekoracje.

Smacznego!

