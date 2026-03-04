Szef policji ostrzega przed nowym zagrożeniem. Po wojnie gangi mogą przenieść się do Polski
Po zakończeniu wojny w Ukrainie Europa może zmierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z przestępczością zorganizowaną. O możliwych zagrożeniach mówił Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń w rozmowie na antenie RMF FM. Jego zdaniem Polska musi przygotować się na napływ osób, które mogą zasilić międzynarodowe grupy przestępcze.
Szef polskiej policji został zapytany o przyszłe zagrożenia związane z bezpieczeństwem po zakończeniu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Jak zaznaczył, zakończenie działań wojennych może doprowadzić do migracji osób związanych z różnymi formami przestępczości.
Chodzi zarówno o obywateli Ukrainy, jak i o najemników czy osoby mające doświadczenie w działaniach wojennych, które mogą próbować odnaleźć się w Europie po zakończeniu konfliktu.
Co przewiduje policja
Według generała Boronia jednym z możliwych scenariuszy jest zwiększenie aktywności gangów zajmujących się handlem narkotykami.
Po zakończeniu wojny część osób może próbować wejść w struktury przestępczości zorganizowanej działającej na terenie Europy, w tym również w Polsce.
Komendant Główny Policji zaznaczył, że służby muszą przygotować się na taki rozwój wydarzeń i odpowiednio reagować na potencjalne zagrożenia.
Skala przestępczości narkotykowej
Szef policji zwrócił uwagę, że już dziś handel narkotykami stanowi poważny problem dla organów ścigania. Szczególnie dotyczy to narkotyków syntetycznych, których produkcja i dystrybucja stale rośnie.
Jak podkreślił, polska policja regularnie przejmuje ogromne ilości takich substancji. Łącznie zabezpieczono w kraju już niemal 50 ton narkotyków, głównie syntetycznych.
To pokazuje skalę zjawiska oraz wyzwania stojące przed służbami odpowiedzialnymi za walkę z przestępczością zorganizowaną.
Współpraca z policją Ukrainy
Polska policja już teraz współpracuje z ukraińskimi służbami w walce z międzynarodową przestępczością. Wymiana informacji oraz wspólne działania operacyjne mają pomóc w szybszym wykrywaniu i likwidowaniu grup przestępczych.
Część śledztw prowadzona jest na terytorium Polski, a część w Ukrainie, co pozwala lepiej rozpoznawać struktury działające po obu stronach granicy.
Według policji taka współpraca jest kluczowa w skutecznej walce z przestępczością transgraniczną.
Co to oznacza dla czytelnika
Eksperci podkreślają, że zakończenie konfliktów zbrojnych często powoduje przemieszczanie się osób mających doświadczenie wojenne lub związki z nielegalnymi strukturami.
Dlatego służby w wielu krajach Europy przygotowują się na możliwe zmiany w strukturze przestępczości zorganizowanej.
Komendant Główny Policji zwrócił uwagę, że Polska musi być przygotowana na nowe zagrożenia po zakończeniu wojny w Ukrainie. Jednym z nich może być wzrost aktywności gangów zajmujących się handlem narkotykami.
Polskie służby podkreślają jednak, że już dziś monitorują sytuację i współpracują z policją ukraińską, aby skutecznie przeciwdziałać przestępczości zorganizowanej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.