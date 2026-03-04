Szef policji ostrzega przed nowym zagrożeniem. Po wojnie gangi mogą przenieść się do Polski

4 marca 2026 15:05 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Po zakończeniu wojny w Ukrainie Europa może zmierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z przestępczością zorganizowaną. O możliwych zagrożeniach mówił Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń w rozmowie na antenie RMF FM. Jego zdaniem Polska musi przygotować się na napływ osób, które mogą zasilić międzynarodowe grupy przestępcze.

Fot. Shutterstock

Szef polskiej policji został zapytany o przyszłe zagrożenia związane z bezpieczeństwem po zakończeniu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Jak zaznaczył, zakończenie działań wojennych może doprowadzić do migracji osób związanych z różnymi formami przestępczości.

Chodzi zarówno o obywateli Ukrainy, jak i o najemników czy osoby mające doświadczenie w działaniach wojennych, które mogą próbować odnaleźć się w Europie po zakończeniu konfliktu.

Co przewiduje policja

Według generała Boronia jednym z możliwych scenariuszy jest zwiększenie aktywności gangów zajmujących się handlem narkotykami.

Po zakończeniu wojny część osób może próbować wejść w struktury przestępczości zorganizowanej działającej na terenie Europy, w tym również w Polsce.

Komendant Główny Policji zaznaczył, że służby muszą przygotować się na taki rozwój wydarzeń i odpowiednio reagować na potencjalne zagrożenia.

Skala przestępczości narkotykowej

Szef policji zwrócił uwagę, że już dziś handel narkotykami stanowi poważny problem dla organów ścigania. Szczególnie dotyczy to narkotyków syntetycznych, których produkcja i dystrybucja stale rośnie.

Jak podkreślił, polska policja regularnie przejmuje ogromne ilości takich substancji. Łącznie zabezpieczono w kraju już niemal 50 ton narkotyków, głównie syntetycznych.

To pokazuje skalę zjawiska oraz wyzwania stojące przed służbami odpowiedzialnymi za walkę z przestępczością zorganizowaną.

Współpraca z policją Ukrainy

Polska policja już teraz współpracuje z ukraińskimi służbami w walce z międzynarodową przestępczością. Wymiana informacji oraz wspólne działania operacyjne mają pomóc w szybszym wykrywaniu i likwidowaniu grup przestępczych.

Część śledztw prowadzona jest na terytorium Polski, a część w Ukrainie, co pozwala lepiej rozpoznawać struktury działające po obu stronach granicy.

Według policji taka współpraca jest kluczowa w skutecznej walce z przestępczością transgraniczną.

Co to oznacza dla czytelnika

Eksperci podkreślają, że zakończenie konfliktów zbrojnych często powoduje przemieszczanie się osób mających doświadczenie wojenne lub związki z nielegalnymi strukturami.

Dlatego służby w wielu krajach Europy przygotowują się na możliwe zmiany w strukturze przestępczości zorganizowanej.

Komendant Główny Policji zwrócił uwagę, że Polska musi być przygotowana na nowe zagrożenia po zakończeniu wojny w Ukrainie. Jednym z nich może być wzrost aktywności gangów zajmujących się handlem narkotykami.

Polskie służby podkreślają jednak, że już dziś monitorują sytuację i współpracują z policją ukraińską, aby skutecznie przeciwdziałać przestępczości zorganizowanej.

