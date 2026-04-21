Szefowie w Warszawie wyślą pracowników na pracę zdalną? Komisja Europejska zabrała głos
W środę 22 kwietnia Komisja Europejska ma przedstawić komunikat energetyczny – dokument, który jest bezpośrednią odpowiedzią na kryzys paliwowy wywołany wojną USA i Izraela z Iranem oraz blokadą cieśniny Ormuz. Dzień później szefowa KE Ursula von der Leyen poleci na Cypr, gdzie zaprezentuje propozycje przywódcom państw członkowskich podczas nieformalnego szczytu. Na liście rekomendacji jest m.in. praca zdalna, dotacje do transportu publicznego i obniżki VAT na pompy ciepła. W Polsce kierowcy tankują już pod rządowym nadzorem – od 31 marca obowiązuje pakiet „Ceny Paliw Niżej”, a benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6,00 zł za litr.
Skąd wziął się kryzys – Ormuz jako wąskie gardło świata
28 lutego 2026 r. USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Teheran odpowiedział zamknięciem cieśniny Ormuz – strategicznego szlaku żeglugowego, przez który w normalnych warunkach przepływa ok. 20-25 proc. światowych dostaw ropy naftowej i gazu LNG. Ruch tankowców praktycznie zamarł, a ceny ropy Brent w szczytowym momencie sięgnęły ok. 120 dolarów za baryłkę. Notowania gazu w europejskim hubie TTF od początku eskalacji wzrosły o ponad 60 proc., sięgając w pewnym momencie ponad 61 euro za MWh.
Polska jest pod tym względem w lepszej pozycji niż większość krajów Unii: polskie rafinerie od marca 2025 r. nie sprowadzają ropy bezpośrednio przez Ormuz, a dostawy są zdywersyfikowane – Naftoport w Gdańsku odbiera surowiec z kierunków norweskich, afrykańskich i amerykańskich. Polska dysponuje też strategicznymi rezerwami odpowiadającymi 90-dniowemu zapotrzebowaniu na import – wymagane minimum zgodne z prawem UE. To bufor, który odsuwa w czasie skutki blokady, ale jej nie neutralizuje: hurtowe ceny diesla w Orlenie wzrosły od początku konfliktu o niemal 2 500 zł na metrze sześciennym.
Pakiet CPN – jak Polska próbuje okiełznać podwyżki
Od 31 marca 2026 r. na stacjach paliw w Polsce obowiązują ceny maksymalne ustalane każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie algorytmu uwzględniającego średnie ceny hurtowe pięciu największych uczestników rynku, akcyzę, opłatę paliwową i marżę sprzedażową 0,30 zł/l. Mechanizm ten jest elementem pakietu „Ceny Paliw Niżej” (CPN). Stacje sprzedające paliwo powyżej ustalonego limitu narażają się na karę do 1 mln zł, a nadzór sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa.
Dziś, 21 kwietnia 2026 r., ceny maksymalne wynoszą: benzyna 95 – 6,00 zł/l, benzyna 98 – 6,54 zł/l, olej napędowy – 6,92 zł/l. W szczycie kryzysu diesel kosztował na stacjach powyżej 7,60 zł/l – pakiet CPN wyhamował spiralę, choć eksperci zaznaczają, że nie obejmuje on LPG, które osiąga rekordowe poziomy cenowe. Akcyza na paliwa pozostaje na obniżonym poziomie – minister finansów Andrzej Domański potwierdził utrzymanie tej decyzji.
Co zamierza Komisja Europejska – lista rekomendacji
Szczegóły komunikatu KE, do których dotarł brytyjski dziennik „Financial Times”, pokazują, że Bruksela sięga po sprawdzone narzędzia. Centralnym elementem planu są narodowe programy wsparcia dla odbiorców wrażliwych i sektorów najbardziej narażonych na wysokie ceny energii – rozwiązania analogiczne do tych, które stosowano po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r. Von der Leyen oceniła wówczas, że mechanizmy krajowe „sprawdziły się najlepiej” i chce je teraz dopracować.
Poza wsparciem finansowym KE zamierza zaproponować rekomendacje dotyczące oszczędzania paliw. Obejmą one trzy główne obszary. Komisja zaleci firmom ustalenie przynajmniej jednego dnia pracy zdalnej w tygodniu dla pracowników, którzy mogą wykonywać obowiązki z domu – co ograniczy mobilność i popyt na paliwa transportowe. Rekomendowane będzie też zwiększenie finansowania transportu publicznego, by skłonić kierowców do rezygnacji z samochodów, oraz obniżenie podatku VAT na pompy ciepła, kotły i panele słoneczne – co ma przyspieszyć przejście na tańsze w eksploatacji ogrzewanie i zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz. Rekomendacje nie mają charakteru wiążącego – kraje członkowskie mogą, ale nie muszą ich wdrażać.
KE zamierza też jeszcze w kwietniu zmienić zasady przyznawania pomocy publicznej, by dać państwom „więcej przestrzeni” do udzielania wsparcia – bez naruszania reguł dotyczących deficytów budżetowych. Mechanizm ma być elastyczny w obu kierunkach: szybki przy uruchamianiu i równie sprawny przy wygaszaniu, gdy ceny paliw na światowych rynkach spadną.
Czy rekomendacje działają – lekcja z 2022 roku
Sceptycy wskazują, że niewiążące zalecenia to instrument o ograniczonej sile. Dane Eurostatu z poprzedniego kryzysu przeczą jednak tej ocenie. W okresie od sierpnia 2022 r. do stycznia 2023 r. zużycie gazu ziemnego w UE spadło o 19,3 proc. w porównaniu ze średnim zużyciem w tych samych miesiącach z lat 2017-2022. Osiągnięto to bez żadnych przepisów nakładających obowiązki – wyłącznie przez kampanie informacyjne, dobrowolne programy i rekomendacje obniżenia temperatury na termostatach o jeden stopień Celsjusza. To wskazuje, że mobilizacja obywateli, nawet bez prawnych sankcji, może przynieść mierzalny efekt w krótkim czasie.
Analogię widać też w samym mechanizmie: w 2022 r. kryzys dotknął przede wszystkim gazu i ogrzewania, teraz epicentrum jest ropa i paliwa transportowe. Logika rekomendacji jest ta sama – ograniczyć popyt po stronie konsumenckiej tam, gdzie jest to najłatwiejsze, czyli w codziennych dojazdach do pracy.
Norwegia rozważa powszechną pracę zdalną – ale ma problem
Jednym z krajów, gdzie dyskusja o obowiązkowej pracy zdalnej jako narzędziu antykryzysowym nabrała realnego kształtu, jest Norwegia. Premier Jonas Gahr Stoere powiedział, że rząd rozważa powszechne wprowadzenie pracy zdalnej w celu zmniejszenia mobilności obywateli i zredukowania popytu na paliwa transportowe. Problem polega na tym, że Norwegia dysponuje rezerwami paliw pokrywającymi zaledwie 20 dni zapotrzebowania – ponad czterokrotnie mniej niż sąsiednie Szwecja czy Finlandia, które mają rezerwy na 90 dni. To paradoks: kraj produkujący ropę naftową ma bardzo małą poduszkę bezpieczeństwa na własne potrzeby.
Co to oznacza dla Ciebie? Warszawa i cała Polska w obliczu kryzysu paliwowego
Jeśli dojeżdżasz do pracy samochodem w Warszawie lub innym dużym mieście – praca zdalna choćby jeden dzień w tygodniu to realna oszczędność: przy 50 km dziennie i spalaniu 7 l/100 km, jeden dzień mniej za kółkiem to ok. 20 zł oszczędności tygodniowo przy obecnych cenach, czyli ponad 1 000 zł rocznie. Jeśli twój pracodawca nie wdrożył elastycznych zasad pracy – rekomendacje KE mogą dać argumenty do rozmowy.
Ceny maksymalne z pakietu CPN obowiązują na stacjach w całej Polsce i są publikowane codziennie przez ministra energii w Monitorze Polskim. Jeśli stacja sprzedaje paliwo powyżej ustalonego limitu – możesz zgłosić to do Krajowej Administracji Skarbowej. Warto też wiedzieć, że pakiet CPN nie obejmuje LPG – właściciele samochodów z instalacją gazową nie są chronieni mechanizmem cenowym i płacą rekordowe stawki. Dla tych, którzy rozważają zmianę systemu ogrzewania – zapowiadana przez KE obniżka VAT na pompy ciepła i panele słoneczne może być dodatkowym bodźcem, by działać zanim regulacja wejdzie w życie lub zanim skończą się obecne dotacje z programu Czyste Powietrze.
