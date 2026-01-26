Szklanka na ulicach i paraliż szkół. Rząd zwołuje pilną naradę służb
Trudne warunki atmosferyczne dają się we znaki mieszkańcom dużej części kraju. W poniedziałek dziesiątki osób trafiły do szpitali z urazami po upadkach na oblodzonych chodnikach. Sytuacja jest na tyle poważna, że w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa z udziałem kierownictwa MSWiA oraz wojewodów.
Gwałtowne załamanie pogody sparaliżowało codzienne funkcjonowanie w wielu regionach Polski. W związku z dynamiczną aurą wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiesław Szczepański, przeprowadził hybrydową naradę ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele między innymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wód Polskich, policji, straży pożarnej oraz kolejarze z PKP PLK.
Do godziny 15:00 w dniu 26 stycznia Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 200 zgłoszeń związanych z pogodą, z czego najwięcej, bo aż 40, dotyczyło województwa zachodniopomorskiego. Mimo trudnych warunków służby zapewniają, że nie doszło do poważnych awarii energetycznych, a drogi krajowe pozostają przejezdne, choć miejscami zalega na nich błoto pośniegowe.
Szpitale pełne pacjentów, a szkoły puste
Skutki gołoledzi najboleśniej odczuli piesi. W województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim izby przyjęć przeżywają oblężenie. Do szpitali zgłaszają się dziesiątki osób z urazami kończyn i głowy, które są efektem upadków na śliskich schodach, przystankach i chodnikach.
Niebezpiecznie jest nie tylko na chodnikach, ale i na drogach dojazdowych, co wymusiło zamknięcie wielu placówek edukacyjnych. W samej Wielkopolsce lekcje odwołano w 245 szkołach, głównie z powodu problemów z dowiezieniem uczniów na zajęcia. Podobna decyzja zapadła w ponad 50 placówkach na Pomorzu Zachodnim, w tym w Szczecinie, Świnoujściu i Stargardzie. Szkoły te mają jednak obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dzieciom, które nie mogą zostać w domu.
Kolej walczy z lodem na trakcji
Marznący deszcz skutecznie unieruchomił pociągi elektryczne na zachodzie kraju. PKP Intercity musiało wstrzymać ruch na kluczowych odcinkach, m.in. Rzepin – Szczecin Główny oraz Poznań Główny – Szczecin Główny. W niektórych miejscach, np. między Choszcznem a Szczecinem, składy są przeciągane przy użyciu lokomotyw spalinowych.
Sytuacja powoli się stabilizuje – przywrócono przejezdność na trasach z Poznania do Wrocławia oraz z Rzepina do Zbąszynka. Pasażerowie muszą jednak liczyć się z utrudnieniami. Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów na terenie czterech województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
Ekstremalne zjawiska pogodowe wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Oto co powinieneś wiedzieć w obecnej sytuacji:
Sprawdź alerty RCB: Ostrzeżenia przed marznącym deszczem i gołoledzią wysłano do mieszkańców 9 województw, w tym mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego.
Uważaj na mgły: IMGW wydał nowe ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą, która ograniczy widoczność do 200 metrów m.in. w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i zachodniopomorskim.
Monitoruj podróż: Jeśli planujesz podróż pociągiem, sprawdzaj komunikaty przewoźników na bieżąco. Część połączeń może być odwołana lub znacznie opóźniona.
Zabezpiecz się przed upadkiem: Poruszając się pieszo, wybieraj odśnieżone i posypane piaskiem ścieżki. Gołoledź jest często niewidoczna („czarny lód”).
Śledź komunikaty szkół: Jeśli masz dzieci w wieku szkolnym, upewnij się, czy ich placówka nie odwołała zajęć na kolejny dzień.
