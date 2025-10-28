Szkło w popularnym produkcie spożywczym! Sieć sklepów ostrzega klientów w całej Polsce

Popularny produkt z polskich sklepów został pilnie wycofany z obrotu. Sieć Auchan ostrzega klientów, by nie spożywali twarogu marki Włoszczowa, w którym mogły znaleźć się fragmenty szkła lub plastiku. Sprawa budzi duże emocje, bo chodzi o produkt często kupowany i używany w polskich domach.

Szkło w popularnym produkcie! Auchan ostrzega klientów i wycofuje towar z półek

Klienci sieci Auchan otrzymali pilne ostrzeżenie dotyczące znanego produktu spożywczego, który mógł stanowić zagrożenie dla zdrowia. Z obrotu natychmiast wycofano partię popularnego twarogu marki Włoszczowa. Jak poinformowano, w niektórych opakowaniach mogły znaleźć się fragmenty szkła lub tworzywa sztucznego.

Ostrzeżenie dla klientów Auchan

Niepokojący komunikat pojawił się na oficjalnej stronie Auchan Polska. Sieć handlowa poinformowała, że decyzja o natychmiastowym wycofaniu produktu zapadła po sygnałach o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa żywności. Chodzi o twaróg na sernik marki Włoszczowa, produkowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Włoszczowa.

Zagrożenie dotyczy jednej konkretnej partii oznaczonej numerem 02.11.2025/E z kodem kreskowym 5901005004206. To właśnie w niej mogły znajdować się niebezpieczne odłamki szkła lub plastiku, które przypadkowo trafiły do opakowań.

Auchan zapewnił, że decyzja o wycofaniu ma charakter prewencyjny, a wszystkie działania podjęto w trosce o zdrowie i komfort klientów. – Sieć działa z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, współpracując z producentem i służbami kontrolnymi – przekazano w oświadczeniu.

Apel o zwroty i kontrolę zakupów

W komunikacie sieci znalazł się jednoznaczny apel: klienci, którzy zakupili produkt z tej partii, nie powinni go spożywać. Towar można zwrócić w dowolnym sklepie Auchan. Klienci otrzymają pełen zwrot pieniędzy.

– Prosimy o niespożywanie produktu i jego zwrot w miejscu zakupu. Zwracamy szczególną uwagę na sprawdzenie numeru partii i daty przydatności do spożycia – poinformowano w ostrzeżeniu.

Jak podkreślają przedstawiciele Auchan, problem nie dotyczy całej linii produkcyjnej, a jedynie jednej partii, która mogła trafić do sklepów na terenie całej Polski.

Twaróg Włoszczowa – produkt, który zna każdy

Twaróg na sernik marki Włoszczowa to produkt bardzo popularny wśród Polaków, szczególnie w okresie świątecznym. Cieszy się dużym zaufaniem i regularnie trafia do koszyków zakupowych. Nic więc dziwnego, że informacja o jego wycofaniu wywołała duże poruszenie wśród klientów.

Wielu internautów w mediach społecznościowych podkreślało, że to „dobrze znany i lubiany produkt”. Jednocześnie chwalili szybką reakcję sieci: – Lepiej dmuchać na zimne. Dobrze, że ostrzegają, zanim komuś coś się stanie – pisali użytkownicy.

Działania prewencyjne i współpraca z producentem

Auchan zapewnił, że natychmiast po otrzymaniu informacji o zagrożeniu rozpoczęto współpracę z producentem i odpowiednimi służbami kontrolnymi. Wdrożono procedury bezpieczeństwa, które pozwoliły na szybkie usunięcie produktu z półek.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa wydała własne oświadczenie, w którym potwierdziła, że prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. – Dokładamy wszelkich starań, aby ustalić przyczyny incydentu i zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości – zapewnił producent.

Według firmy, wszystkie etapy produkcji są na bieżąco kontrolowane, a incydent dotyczy pojedynczej partii, która została błyskawicznie zidentyfikowana i wycofana z rynku.

Dlaczego to tak ważne?

Eksperci ds. bezpieczeństwa żywności podkreślają, że obecność szkła lub tworzyw sztucznych w produktach spożywczych to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia. Nawet drobne fragmenty mogą spowodować poważne obrażenia jamy ustnej, przełyku lub układu pokarmowego.

– Szybkie reagowanie sieci handlowych jest kluczowe. Dzięki temu potencjalnie niebezpieczne produkty nie trafiają do konsumentów – wyjaśnia specjalista ds. kontroli jakości żywności.

Klienci powinni być czujni

W ostatnich latach takie przypadki zdarzają się coraz częściej, dlatego inspekcje sanitarne apelują o regularne śledzenie komunikatów dotyczących wycofań towarów. Informacje publikowane są na stronach internetowych GIS, sieci handlowych i w mediach.

W przypadku zakupu produktu objętego alertem należy:

  • nie spożywać go,
  • sprawdzić numer partii i datę przydatności,
  • zwrócić produkt do sklepu lub zutylizować,
  • w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
