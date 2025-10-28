Szkło w popularnym produkcie spożywczym! Sieć sklepów ostrzega klientów w całej Polsce
Popularny produkt z polskich sklepów został pilnie wycofany z obrotu. Sieć Auchan ostrzega klientów, by nie spożywali twarogu marki Włoszczowa, w którym mogły znaleźć się fragmenty szkła lub plastiku. Sprawa budzi duże emocje, bo chodzi o produkt często kupowany i używany w polskich domach.
Szkło w popularnym produkcie! Auchan ostrzega klientów i wycofuje towar z półek
Klienci sieci Auchan otrzymali pilne ostrzeżenie dotyczące znanego produktu spożywczego, który mógł stanowić zagrożenie dla zdrowia. Z obrotu natychmiast wycofano partię popularnego twarogu marki Włoszczowa. Jak poinformowano, w niektórych opakowaniach mogły znaleźć się fragmenty szkła lub tworzywa sztucznego.
Ostrzeżenie dla klientów Auchan
Niepokojący komunikat pojawił się na oficjalnej stronie Auchan Polska. Sieć handlowa poinformowała, że decyzja o natychmiastowym wycofaniu produktu zapadła po sygnałach o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa żywności. Chodzi o twaróg na sernik marki Włoszczowa, produkowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Włoszczowa.
Zagrożenie dotyczy jednej konkretnej partii oznaczonej numerem 02.11.2025/E z kodem kreskowym 5901005004206. To właśnie w niej mogły znajdować się niebezpieczne odłamki szkła lub plastiku, które przypadkowo trafiły do opakowań.
Auchan zapewnił, że decyzja o wycofaniu ma charakter prewencyjny, a wszystkie działania podjęto w trosce o zdrowie i komfort klientów. – Sieć działa z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, współpracując z producentem i służbami kontrolnymi – przekazano w oświadczeniu.
Apel o zwroty i kontrolę zakupów
W komunikacie sieci znalazł się jednoznaczny apel: klienci, którzy zakupili produkt z tej partii, nie powinni go spożywać. Towar można zwrócić w dowolnym sklepie Auchan. Klienci otrzymają pełen zwrot pieniędzy.
– Prosimy o niespożywanie produktu i jego zwrot w miejscu zakupu. Zwracamy szczególną uwagę na sprawdzenie numeru partii i daty przydatności do spożycia – poinformowano w ostrzeżeniu.
Jak podkreślają przedstawiciele Auchan, problem nie dotyczy całej linii produkcyjnej, a jedynie jednej partii, która mogła trafić do sklepów na terenie całej Polski.
Twaróg Włoszczowa – produkt, który zna każdy
Twaróg na sernik marki Włoszczowa to produkt bardzo popularny wśród Polaków, szczególnie w okresie świątecznym. Cieszy się dużym zaufaniem i regularnie trafia do koszyków zakupowych. Nic więc dziwnego, że informacja o jego wycofaniu wywołała duże poruszenie wśród klientów.
Wielu internautów w mediach społecznościowych podkreślało, że to „dobrze znany i lubiany produkt”. Jednocześnie chwalili szybką reakcję sieci: – Lepiej dmuchać na zimne. Dobrze, że ostrzegają, zanim komuś coś się stanie – pisali użytkownicy.
Działania prewencyjne i współpraca z producentem
Auchan zapewnił, że natychmiast po otrzymaniu informacji o zagrożeniu rozpoczęto współpracę z producentem i odpowiednimi służbami kontrolnymi. Wdrożono procedury bezpieczeństwa, które pozwoliły na szybkie usunięcie produktu z półek.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa wydała własne oświadczenie, w którym potwierdziła, że prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. – Dokładamy wszelkich starań, aby ustalić przyczyny incydentu i zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości – zapewnił producent.
Według firmy, wszystkie etapy produkcji są na bieżąco kontrolowane, a incydent dotyczy pojedynczej partii, która została błyskawicznie zidentyfikowana i wycofana z rynku.
Dlaczego to tak ważne?
Eksperci ds. bezpieczeństwa żywności podkreślają, że obecność szkła lub tworzyw sztucznych w produktach spożywczych to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia. Nawet drobne fragmenty mogą spowodować poważne obrażenia jamy ustnej, przełyku lub układu pokarmowego.
– Szybkie reagowanie sieci handlowych jest kluczowe. Dzięki temu potencjalnie niebezpieczne produkty nie trafiają do konsumentów – wyjaśnia specjalista ds. kontroli jakości żywności.
Klienci powinni być czujni
W ostatnich latach takie przypadki zdarzają się coraz częściej, dlatego inspekcje sanitarne apelują o regularne śledzenie komunikatów dotyczących wycofań towarów. Informacje publikowane są na stronach internetowych GIS, sieci handlowych i w mediach.
W przypadku zakupu produktu objętego alertem należy:
- nie spożywać go,
- sprawdzić numer partii i datę przydatności,
- zwrócić produkt do sklepu lub zutylizować,
- w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.