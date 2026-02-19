Szkoły blisko domu pod ochroną? Sejm przyjął projekt MEN
Sejm przyjął projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który ma pomóc szkołom dostosować się do spadku liczby uczniów. Zamiast masowych likwidacji placówek, samorządy otrzymają nowe, elastyczne rozwiązania organizacyjne. Zmiany mają pozwolić utrzymać edukację blisko domu i lepiej wykorzystać szkolne budynki w lokalnych społecznościach.
Sejm przyjął projekt ustawy o małych szkołach. Zmiany w odpowiedzi na niż demograficzny
13.02.2026 sejm przyjął projekt nowelizacji Prawa oświatowego przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem zmian jest dostosowanie systemu edukacji do spadku liczby uczniów w kolejnych latach. Ustawa przewiduje nowe rozwiązania organizacyjne dla samorządów, które mają ograniczyć likwidację małych szkół i jednocześnie utrzymać jakość kształcenia.
Co się zmienia?
Nowelizacja daje jednostkom samorządu terytorialnego większą elastyczność w organizowaniu sieci szkół. Zamiast likwidacji placówek, proponowane są alternatywne rozwiązania, m.in.:
– utrzymanie klas I–III w małych miejscowościach, by najmłodsze dzieci mogły uczyć się blisko domu,
– konsolidacja klas IV–VII w większych, lepiej wyposażonych szkołach,
– wykorzystanie niewykorzystywanych części budynków szkolnych na cele społeczne.
Ustawa umożliwia przeznaczenie wolnych pomieszczeń m.in. na opiekę nad dziećmi do lat 3, zajęcia dla seniorów, działalność kulturalną czy inicjatywy obywatelskie. W szkołach liczących do 70 uczniów będzie można organizować świetlice również dla oddziałów przedszkolnych oraz zapewniać podwieczorki promujące zdrowe żywienie.
Dlaczego potrzebne są zmiany?
Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do 2029 r. liczba dzieci w wieku 7–14 lat spadnie o około 5 proc., a do 2034 r. nawet o 19,5 proc. W dłuższej perspektywie – do 2060 r. – spadek może sięgnąć około 30 proc., a w pesymistycznym scenariuszu nawet 48,3 proc.
Zmniejszająca się liczba uczniów oznacza dla samorządów wyższe koszty utrzymania szkół i trudności z zapewnieniem pełnych etatów nauczycielskich. Projekt ma pomóc w racjonalnym zarządzaniu infrastrukturą oświatową bez konieczności masowego zamykania placówek.
Mniej biurokracji i większy nadzór
Nowelizacja przewiduje ograniczenie biurokracji oraz wzmocnienie roli kuratora oświaty w kluczowych obszarach, takich jak likwidacja lub przekształcenie szkół oraz zmiany obwodów szkolnych.
Wprowadzone zostaną również obowiązkowe konsultacje społeczne oraz przejrzyste informowanie mieszkańców o planowanych zmianach w sieci szkół.
Co dalej z ustawą?
Po przyjęciu przez Sejm projekt trafi do Senatu, który zajmie się nim w kolejnych tygodniach. Jeśli ustawa przejdzie dalszy proces legislacyjny, nowe rozwiązania mają pomóc samorządom dostosować szkoły do realiów demograficznych, zachowując jednocześnie dostęp do edukacji blisko miejsca zamieszkania.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Źródło: gov.pl
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.