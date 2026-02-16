Szkoły i nauczyciele przygotowują się do przejścia na nauczanie zdalne. Przepisy są jasne
Polski system edukacji przechodzi technologiczną rewolucję, która raz na zawsze ma wyeliminować chaos znany z okresu pandemii. Ponad 14 000 placówek oświatowych w całym kraju otrzymuje właśnie specjalistyczne zestawy do nauczania zdalnego, które zamieniają zwykłe sale lekcyjne w zaawansowane centra nadawcze. To nie jest jedynie przygotowanie na wypadek kolejnej fali zachorowań – to realizacja twardych przepisów prawa, które nakładają na dyrektorów obowiązek natychmiastowego przejścia na tryb online w przypadku mrozów, awarii ogrzewania czy innych nadzwyczajnych zdarzeń.
Inwestycja o wartości przekraczającej 122 mln złotych, finansowana z Krajowego Planu Odbudowy, ma zostać sfinalizowana w roku szkolnym 2025/2026. Do szkół trafia łącznie 100 000 zestawów, które pozwalają na prowadzenie lekcji hybrydowych i zdalnych na poziomie, o jakim jeszcze dwa lata temu nauczyciele mogli tylko pomarzyć. Dzięki temu uczniowie, niezależnie od tego czy siedzą w ławce, czy przed domowym komputerem, otrzymają identyczną jakość przekazu.
Kiedy szkoła musi przejść na tryb zdalny? Przepisy są nieubłagane
Nowoczesny sprzęt to nie tylko ułatwienie, ale przede wszystkim narzędzie do realizacji wymogów ustawy Prawo oświatowe. Artykuł 125a tej ustawy nakłada na dyrektorów konkretne obowiązki w sytuacjach zagrożenia.
- Zbyt niska temperatura: Jeśli w salach lekcyjnych temperatura spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza (np. z powodu awarii pieca lub braku opału), dyrektor musi zawiesić zajęcia stacjonarne.
- Ekstremalne mrozy: Jeżeli temperatura zewnętrzna o godzinie 21:00 przez dwa kolejne dni spadnie do -15 stopni Celsjusza lub niżej, szkoła może zostać zamknięta dla uczniów.
- Zagrożenie epidemiologiczne i inne: Przepisy przewidują tryb zdalny również w przypadku klęsk żywiołowych, zagrożeń meteorologicznych czy organizacji masowych imprez zagrażających bezpieczeństwu.
Kluczowa zasada: Jeśli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż 2 dni, szkoła ma obowiązek zorganizować nauczanie na odległość najpóźniej od trzeciego dnia przerwy. Nowy sprzęt ma sprawić, że ta zmiana nastąpi płynnie i profesjonalnie.
Sala lekcyjna 2.0: Co znajdzie się w każdej szkole?
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) czuwa nad tym, by do szkół trafił sprzęt, który rzeczywiście rozwiązuje problemy techniczne znane z przeszłości. Każdy zestaw do nauczania zdalnego składa się z profesjonalnych komponentów:
Tablet graficzny: Pozwala nauczycielowi pisać i rysować na ekranie tak, jak robił to kredą na tablicy. Uczniowie widzą notatki w idealnej jakości na swoich monitorach.
Kamera na statywie: Umożliwia precyzyjne pokazanie eksperymentów chemicznych, modeli fizycznych lub całej tablicy, a nie tylko twarzy pedagoga.
Mikrofon ze stacją: Zbiera dźwięk z całej sali, dzięki czemu dzieci uczące się z domu słyszą pytania i odpowiedzi swoich kolegów siedzących w klasie.
Słuchawki z mikrofonem i HUB USB: Zintegrowany system, który nauczyciel podłącza jednym kablem, bez konieczności bycia ekspertem od informatyki.
Koniec z „wykluczeniem technologicznym” małych miejscowości
Program wyrównuje szanse między wielkimi metropoliami a mniejszymi gminami. Przykładowo, gmina Olsztyn koło Częstochowy wyposażyła już swoje cztery podstawówki (m.in. w Turowie i Zrębicach) w 35 nowoczesnych zestawów. To przełom, ponieważ wcześniej jakość nauki zdalnej zależała często od zamożności placówki lub determinacji rodziców. Teraz uczeń z małej wsi ma dostęp do tej samej technologii, co jego rówieśnik z prestiżowego liceum w Warszawie.
Wielka transformacja cyfrowa: Laptopy i pracownie AI
Zestawy do transmisji to tylko czubek góry lodowej. Równolegle w 2026 roku do polskich szkół trafia 735 000 laptopów oraz powstaje 16 000 nowoczesnych pracowni sztucznej inteligencji (AI) i STEM o łącznej wartości ponad 4 mld złotych. Te inwestycje mają przygotować uczniów do zawodów przyszłości, ucząc ich programowania, robotyki i bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.