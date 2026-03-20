Szkoły i nauczyciele szykują się do nauczania zdalnego. Zasady są jasne
W 2026 roku polskie szkolnictwo definitywnie zrywa z wizerunkiem placówek nieprzygotowanych na kryzysowe sytuacje. Dzięki rekordowym inwestycjom z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), przekraczającym 5 mld złotych, do ponad 14 tysięcy szkół trafiło 100 tysięcy profesjonalnych zestawów do transmisji lekcji. To potężne narzędzie pozwala nauczycielom na błyskawiczne przejście w tryb pracy zdalnej nie tylko w przypadku pandemii, ale przede wszystkim podczas siarczystych mrozów czy awarii infrastruktury, które w tym sezonie zimowym wymusiły już zamknięcie setek budynków.
Zamiast odwoływać zajęcia i marnować czas, dyrektorzy mają teraz prawny obowiązek uruchomienia nauki na odległość najpóźniej w trzecim dniu od zawieszenia lekcji stacjonarnych. System został zaprojektowany tak, by uczeń z małej miejscowości, jak choćby podczęstochowski Olsztyn, miał dostęp do tej samej jakości technologii, co licealista z centrum stolicy.
Kiedy szkoła „zamyka” budynek? Twarde limity temperatur
Prawo oświatowe w 2026 roku nie pozostawia pola do interpretacji – dyrektor musi zareagować, gdy warunki w szkole lub na zewnątrz zagrażają zdrowiu dzieci.
Mroźny paraliż: Jeśli o godzinie 21:00 termometry przez dwie kolejne doby pokazują -15°C lub mniej, zajęcia mogą zostać odwołane.
Zimno w klasie: Minimalna temperatura w salach lekcyjnych to 18°C. Każdy spadek poniżej tej granicy (np. przez awarię pieca) to sygnał do natychmiastowego opuszczenia budynku.
Ekstremalne zjawiska: Śnieżyce paraliżujące transport czy zagrożenia epidemiologiczne również są podstawą do przejścia na tryb online.
Płynna zmiana: Jeśli problem trwa dłużej niż 48 godzin, szkoła musi zorganizować lekcje zdalne lub hybrydowe, wykorzystując nowy sprzęt z KPO.
Technologia NASK w każdej klasie: Koniec z „gadającymi głowami”
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) czuwa nad tym, by do nauczycieli trafiał sprzęt, który rzeczywiście ułatwia pracę, a nie ją utrudnia.
- Interaktywne notatki: Tablety graficzne pozwalają nauczycielom rysować i pisać na wirtualnej tablicy, co uczniowie widzą w idealnej jakości na swoich monitorach.
- Obraz 4K na statywie: Nowoczesne kamery pozwalają pokazać nie tylko twarz pedagoga, ale i całe eksperymenty chemiczne czy modele fizyczne.
- Dźwięk bez szumów: Specjalistyczne mikrofony zbierają głos z całej sali, eliminując echo i problemy ze słyszalnością pytań od innych uczniów.
- Huby i słuchawki: Cały system jest podłączany jednym kablem, co sprawia, że nauczyciel nie musi być ekspertem IT, by uruchomić transmisję.
Miliardy na przyszłość: Laptopy i pracownie AI
Cyfryzacja polskiej szkoły w 2026 roku to nie tylko „lekcje przez internet”. To gigantyczny projekt modernizacji edukacji wartej ponad 5 mld zł. Do rąk uczniów trafiło 735 tysięcy nowych laptopów i tabletów, a w szkołach powstało 16 tysięcy pracowni Sztucznej Inteligencji (AI) oraz STEM. Dzięki nim młodzież uczy się programowania, robotyki i analizy danych na poziomie światowym, przygotowując się do zawodów, które zdominują rynek pracy w najbliższych dekadach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.