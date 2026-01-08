Szkoły muszą to zrobić od lutego. Nowe testy sprawnościowe dla klas 1–3. Co dokładnie obejmą?
Od lutego 2026 roku wszystkie szkoły podstawowe będą musiały przeprowadzać obowiązkowe testy sprawności fizycznej w klasach 1–3. Zmiana została wpisana do podstawy programowej i ma służyć diagnozie rozwoju dzieci, a nie ich ocenianiu. Nowe przepisy budzą jednak pytania rodziców o zakres testów i wykorzystanie wyników.
Nowe testy sprawnościowe dla dzieci. Od lutego szkoły muszą je przeprowadzić
Od lutego 2026 roku wszystkie szkoły podstawowe w Polsce mają obowiązek przeprowadzać testy sprawności fizycznej w klasach 1–3. Zmiana została wpisana wprost do podstawy programowej. Ministerstwo Edukacji podkreśla, że chodzi o diagnozę rozwoju dzieci, a nie ich ocenianie. Mimo to wśród rodziców i nauczycieli pojawiają się pytania o sens testów i sposób wykorzystania wyników.
Co się zmienia od lutego 2026?
Nowe zasady obowiązują wszystkie szkoły podstawowe, bez wyjątków. Testy sprawnościowe mają być przeprowadzane co roku, w okresie od lutego do kwietnia. Odpowiada za nie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
To nie jest program pilotażowy ani inicjatywa dobrowolna. Testy stały się elementem podstawy programowej wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym. Przepisy jasno wskazują, że ich celem jest obserwacja rozwoju dziecka.
Dlaczego państwo wprowadza testy dla najmłodszych?
Oficjalny powód jest związany ze zdrowiem dzieci. Dane pokazują, że uczniowie coraz mniej się ruszają, a różnice w sprawności fizycznej między rówieśnikami rosną już na wczesnym etapie nauki.
Szkoła ma wcześniej zauważać trudności ruchowe i lepiej planować zajęcia. Testy mają pomóc nauczycielowi dostosować ćwiczenia do potrzeb dzieci, zamiast prowadzić zajęcia według jednego schematu dla całej klasy.
Czy testy wpłyną na oceny dzieci?
To jedna z największych obaw rodziców. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Wyniki testów sprawnościowych:
- Nie mogą być podstawą do wystawienia oceny z wychowania fizycznego,
- Nie wpływają na promocję ucznia,
- Nie służą porównywaniu dzieci między sobą.
Testy mają charakter diagnostyczny. Słabszy wynik nie może skutkować uwagą, obniżeniem oceny ani negatywną etykietą dziecka.
Co stanie się z wynikami testów?
Rozporządzenie nie przewiduje centralnego raportowania wyników. Szkoły nie mają obowiązku przekazywania danych do ministerstwa ani innych instytucji zewnętrznych.
Wyniki pozostają na poziomie szkoły i służą pracy nauczyciela. Jeśli w przyszłości pojawią się nowe zasady dotyczące zbierania danych, będą wymagały osobnych przepisów.
Jakie próby sprawnościowe będą obowiązkowe?
Podstawa programowa wskazuje cztery testy, które muszą być realizowane co roku.
- Pierwszy to bieg wahadłowy na dystansie 10 × 5 metrów. Sprawdza szybkość, zwinność i koordynację ruchową dziecka.
- Drugi to 20-metrowy bieg wahadłowy wykonywany w rytmie sygnału dźwiękowego. Pozwala ocenić wydolność organizmu i wytrzymałość.
- Trzeci test to podpór leżąc przodem na przedramionach, czyli tzw. deska. Mierzony jest czas utrzymania prawidłowej pozycji ciała.
- Czwarty to skok w dal z miejsca, który pokazuje siłę i koordynację kończyn dolnych.
Czy są normy, które trzeba zaliczyć?
Nie ma sztywnych norm ani tabel zaliczeniowych. Wyniki interpretuje się indywidualnie, w odniesieniu do konkretnego dziecka. Najważniejszy jest postęp w czasie, a nie porównanie z rówieśnikami.
Testy mogą być powtarzane, aby sprawdzić rozwój dziecka, a nie osiągnięcie konkretnego wyniku.
W klasach 1–3 zajęcia ruchowe prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, a nie nauczyciele WF. Przepisy nie wymagają dodatkowych uprawnień, ale podkreślają konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa i rzetelnej interpretacji wyników. W praktyce oznacza to potrzebę wsparcia metodycznego dla szkół, aby testy miały realną wartość diagnostyczną.
Co z dziećmi z niepełnosprawnościami?
Przepisy przewidują elastyczne podejście. Dzieci z niepełnosprawnościami, czasowymi problemami zdrowotnymi lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą realizować testy w formie dostosowanej lub być z nich czasowo zwolnione.
Decyzja zapada na poziomie szkoły, w porozumieniu z rodzicami i specjalistami.
Podsumowanie
Od lutego 2026 roku testy sprawnościowe staną się stałym elementem edukacji w klasach 1–3. Ministerstwo podkreśla ich diagnostyczny charakter i brak wpływu na oceny. Dla rodziców kluczowe jest to, że wyniki nie są raportowane centralnie i mają służyć wyłącznie wsparciu rozwoju dziecka.
