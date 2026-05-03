Szkoły szykują się na zdalne lekcje. Po 48 godzinach przepisy nie dają wyboru
Polskie szkoły przygotowują się na sytuacje, w których zajęcia stacjonarne trzeba będzie nagle zawiesić. Powód może być różny: mróz, awaria ogrzewania, problem z budynkiem, zagrożenie sanitarne albo inne zdarzenie kryzysowe. Najważniejsze jest jednak to, że przepisy są jasne. Jeśli szkoła nie może prowadzić lekcji na miejscu dłużej niż 2 dni, od 3 dnia musi uruchomić nauczanie zdalne.
To nie jest rozwiązanie dobrowolne ani decyzja uzależniona od wygody placówki. Obowiązek wynika z Prawa oświatowego. Dyrektor może zawiesić zajęcia stacjonarne między innymi wtedy, gdy temperatura w salach spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza. Podobna decyzja może zapaść przy silnych mrozach, awarii infrastruktury, zagrożeniu epidemiologicznym, klęsce żywiołowej albo innym zdarzeniu, które uniemożliwia bezpieczną naukę w budynku.
Styczeń 2026 roku przypomniał, że taki scenariusz nie jest teorią. Był najzimniejszy od lat, a szkoły w wielu miejscach musiały sprawdzać, czy są gotowe na szybkie przejście do internetu. Dla rodziców oznacza to jedno: warto zapytać dyrekcję, czy placówka dziecka naprawdę ma przygotowany system zdalnego nauczania, a nie tylko zapis w dokumentach.
Państwo próbuje zabezpieczyć szkoły sprzętowo. Z Krajowego Planu Odbudowy finansowana jest duża akcja doposażenia placówek. Do szkół w całej Polsce trafiają zestawy do nauki zdalnej. Mają ułatwić prowadzenie lekcji online bez improwizowania z laptopem ustawionym na biurku i mikrofonem, który łapie tylko część głosu nauczyciela.
Każdy zestaw ma pomagać w normalnym prowadzeniu zajęć przez internet. Obejmuje między innymi tablet graficzny, kamerę na statywie, mikrofon, słuchawki i potrzebne akcesoria. Dzięki temu nauczyciel może pisać, rysować, pokazywać doświadczenia, prowadzić rozmowę z klasą i jednocześnie być słyszany przez uczniów łączących się z domu.
To ważne, bo zdalna lekcja nie może być tylko wysłaniem materiałów przez dziennik elektroniczny. Jeśli szkoła jest zamknięta dłużej niż 2 dni, nauczanie powinno realnie działać. Uczniowie mają mieć kontakt z nauczycielami, a nie jedynie listę zadań do samodzielnego wykonania.
Warszawa jest szczególnym przypadkiem. Stolica ma jedną z największych sieci szkół publicznych w kraju. Duża liczba uczniów, różne budynki, placówki w starszych i nowszych obiektach oraz zróżnicowane zaplecze techniczne sprawiają, że przygotowanie do zdalnego nauczania nie wygląda wszędzie tak samo.
Według przytoczonych danych w województwie mazowieckim przyznano zestawy 1906 szkołom. W samej Warszawie w programie uczestniczą 24 szkoły, które otrzymały 104 zestawy. Nie musi to oznaczać, że pozostałe placówki są bez sprzętu. Część szkół mogła wcześniej stworzyć własne zaplecze albo korzystać z innych programów. To jednak pokazuje, że rodzice powinni sprawdzać sytuację konkretnej szkoły, a nie zakładać automatycznie, że wszystko jest gotowe.
Kluczowe pytanie brzmi nie tylko: czy szkoła ma sprzęt. Ważniejsze jest to, czy ktoś go przetestował. Zestaw w kartonie nie rozwiązuje problemu. Dyrekcja i nauczyciele powinni sprawdzić, czy kamera działa z używaną platformą, czy mikrofon dobrze zbiera dźwięk, czy internet w sali jest stabilny i czy nauczyciele potrafią uruchomić lekcję bez pomocy informatyka.
Próba generalna w spokojnych warunkach może oszczędzić chaosu w dniu kryzysu. Jeśli szkoła zostanie zamknięta z powodu mrozu albo awarii ogrzewania, nie będzie czasu na odzyskiwanie haseł, aktualizowanie aplikacji i szukanie kabla USB. Rodzice znają to aż za dobrze z okresu pandemii. Techniczne drobiazgi potrafią zniszczyć cały dzień nauki.
Drugą stroną problemu są domy uczniów. Nawet najlepiej przygotowana szkoła nie pomoże, jeśli dziecko nie ma sprawnego laptopa, tabletu, mikrofonu albo stabilnego internetu. Warto wcześniej sprawdzić loginy do dziennika elektronicznego, Teamsów, Google Classroom lub innej platformy używanej przez szkołę. Lepiej zrobić to teraz niż rano, gdy dziecko ma za 5 minut rozpocząć lekcję.
Ważne jest też pytanie o uczniów, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu. Szkoły powinny wiedzieć, czy mogą wypożyczyć laptopy albo tablety w nagłej sytuacji. Równolegle do zestawów zdalnego nauczania do placówek trafiają komputery przenośne, laptopy przeglądarkowe i tablety. To sprzęt, który może pomóc rodzinom w razie nagłego przejścia na naukę online.
Cały program cyfryzacji szkół jest znacznie większy. Obejmuje także pracownie sztucznej inteligencji i STEM, wyposażenie do nauki programowania, roboty edukacyjne, monitory interaktywne i sprzęt do projektowania. To ma znaczenie nie tylko w kryzysie, ale też w codziennej nauce. Szkoła ma przestać być miejscem, w którym technologia pojawia się od święta.
Dla rodziców najważniejsze są jednak proste kroki. Warto sprawdzić, czy szkoła dziecka znajduje się na liście placówek objętych programem, zapytać dyrekcję o testy sprzętu i upewnić się, że dziecko ma w domu warunki do udziału w lekcjach online. To nie jest panika. To zwykła przezorność.
Zdalne nauczanie wróci nie dlatego, że ktoś chce powtórki z pandemii. Może wrócić, bo przepisy nakazują utrzymać ciągłość nauki, gdy szkoła nie może działać stacjonarnie. A zima, awarie i kryzysy nie pytają rodziców o zgodę. Dlatego najlepiej zadać dziś jedno konkretne pytanie: czy szkoła mojego dziecka jest gotowa na 3 dzień bez lekcji w budynku?
