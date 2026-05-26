Szłapka reaguje na burzę wokół Uznańskiego-Wiśniewskiego. „Nie będzie żadnej cenzury”
Spór wokół Polskiej Agencji Kosmicznej wywołał polityczną burzę. Po doniesieniach o piśmie skierowanym do Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego głos zabrał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapewnił, że nikt nie zamierza wprowadzać cenzury wobec polskiego astronauty, a sprawa powinna zostać wyjaśniona między zainteresowanymi stronami.
Szłapka reaguje na spór wokół astronauty. „Nie będzie żadnej cenzury”
Spór wokół wypowiedzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i Polskiej Agencji Kosmicznej nabiera tempa. Po medialnych doniesieniach o piśmie szefowej POLSA głos zabrał rzecznik rządu Adam Szłapka. Podczas konferencji prasowej zapewnił, że nikt nie zamierza wprowadzać cenzury wobec polskiego astronauty.
Burza wokół wypowiedzi astronauty
Sprawa dotyczy informacji ujawnionych przez media o piśmie szefowej Polskiej Agencji Kosmicznej Marty Wachowicz.
Z doniesień wynika, że oczekiwała ona działań mających doprowadzić do zaprzestania publicznego komentowania przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego spraw związanych z działalnością POLSA, projektami strategicznymi oraz bezpieczeństwem państwa.
Uznański-Wiśniewski mówi o próbie uciszenia
Do sprawy odniósł się sam astronauta.
Podkreślił, że nie otrzymał oficjalnie wspomnianego pisma i zna sprawę wyłącznie z publikacji medialnych.
Jednocześnie zaznaczył, że odbiera takie działania jako próbę ograniczenia krytycznych głosów wobec kierownictwa Polskiej Agencji Kosmicznej.
Według astronauty problem dotyczy między innymi strategicznych decyzji oraz przyszłości polskiego sektora kosmicznego.
Adam Szłapka zabrał głos
Podczas konferencji prasowej do sprawy odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka.
Zapewnił, że nie będzie żadnych działań o charakterze cenzury.
– Nikt tutaj żadnej cenzury z całą pewnością nie będzie wprowadzał – powiedział.
Szłapka podkreślił również, że sprawa powinna zostać wyjaśniona pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Chodzi o ważny projekt dla Polski
Rzecznik rządu zaznaczył, że sprawa dotyczy dużego projektu realizowanego przez Polską Agencję Kosmiczną.
Nie podał jednak dodatkowych szczegółów dotyczących samego konfliktu.
Wypowiedź Szłapki pojawiła się w momencie rosnącego zainteresowania opinii publicznej sytuacją wokół POLSA.
Do sprawy chce wrócić opozycja
Politycy opozycji zapowiadają dalsze działania.
Adrian Zandberg poinformował o planowanej interpelacji poselskiej dotyczącej pytań związanych z funkcjonowaniem POLSA oraz wydatkami przeznaczanymi na rozwój sektora kosmicznego.
Możliwe więc, że sprawa będzie miała dalszy ciąg również na forum parlamentarnym.
Polski sektor kosmiczny pod lupą
W ostatnich latach Polska coraz mocniej rozwija swoją obecność w branży kosmicznej.
Współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną oraz udział polskich firm i naukowców w międzynarodowych projektach sprawiają, że działalność POLSA znajduje się pod coraz większą obserwacją opinii publicznej.
Dlatego konflikt wokół jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich astronautów szybko wywołał szeroką dyskusję.
Co to oznacza?
Spór wokół wypowiedzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego może wpłynąć na publiczną debatę dotyczącą przyszłości polskiego sektora kosmicznego oraz sposobu funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.