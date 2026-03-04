Szok dla wielu seniorów. Tyle naprawdę wynosi najniższa emerytura „na rękę” po waloryzacji 2026
Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych zmieniła wysokość wypłat dla milionów seniorów w Polsce. Podwyżka w 2026 roku wyniosła 5,3 procent. Choć oznacza to wzrost świadczeń, rzeczywista kwota, która trafia na konto wielu emerytów, jest znacznie niższa niż wskazuje wartość brutto.
Co roku w marcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację emerytur i rent. Proces odbywa się automatycznie i nie wymaga składania żadnych wniosków przez świadczeniobiorców.
W 2026 roku podwyżka objęła nie tylko emerytów, ale także osoby pobierające renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę socjalną.
Ile wynosi minimalna emerytura w 2026 roku
Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. To właśnie ta kwota jest gwarantowana przez państwo osobom spełniającym określone warunki.
Trzeba jednak pamiętać, że od emerytury potrącana jest składka zdrowotna w wysokości 9 procent. W tym przypadku wynosi ona 178,06 zł.
Po odliczeniu składki zdrowotnej senior otrzymuje około 1800,43 zł netto.
Dzięki obowiązującej kwocie wolnej od podatku minimalna emerytura nie jest objęta podatkiem dochodowym.
Nie każdy dostanie minimalną emeryturę
Warto pamiętać, że najniższe świadczenie nie przysługuje automatycznie wszystkim osobom w wieku emerytalnym.
Aby otrzymać minimalną emeryturę, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszy to osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego. W Polsce wynosi on 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.
Drugi warunek dotyczy stażu pracy. Kobiety muszą mieć co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a mężczyźni 25 lat.
Jeżeli ktoś nie spełnia tych wymogów, wysokość emerytury zależy wyłącznie od zgromadzonych składek. W takiej sytuacji świadczenie może być znacznie niższe niż minimalna emerytura.
Dopłata z budżetu państwa
Jeśli wyliczona emerytura jest niższa od minimalnej, ale dana osoba posiada wymagany staż pracy, państwo dopłaca brakującą kwotę.
Przykładowo, jeśli z wyliczeń wynika świadczenie w wysokości 1200 zł, różnica do minimalnej emerytury zostanie uzupełniona z budżetu państwa.
Dzięki temu senior otrzyma pełną kwotę minimalnego świadczenia.
Dodatkowe pieniądze dla części seniorów
Niektórzy emeryci mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w postaci dodatku pielęgnacyjnego. Od marca 2026 roku wynosi on 366,68 zł miesięcznie.
Dodatek ten przysługuje między innymi osobom, które ukończyły 75 lat. Jest całkowicie zwolniony z podatku i składek.
W praktyce oznacza to, że senior pobierający minimalną emeryturę i dodatek pielęgnacyjny może otrzymać około 2167 zł netto miesięcznie.
Co to oznacza dla czytelnika
Waloryzacja emerytur poprawia sytuację finansową wielu seniorów, jednak wzrost świadczeń w 2026 roku jest stosunkowo umiarkowany.
Dla osób pobierających minimalną emeryturę oznacza to, że miesięczny dochód nadal pozostaje na poziomie niewiele przekraczającym 1800 zł netto.
Od marca 2026 roku najniższa emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto, czyli około 1800,43 zł na rękę po potrąceniu składki zdrowotnej.
Wyższe świadczenia trafiły do milionów emerytów i rencistów, jednak ich ostateczna wysokość nadal zależy przede wszystkim od długości stażu pracy oraz zgromadzonych składek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.