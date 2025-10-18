Szok dla właścicieli domów! Takie ogrzewanie właśnie przestaje być legalne
To koniec taniego ogrzewania pelletem i brykietami opałowymi. Nowe przepisy wprowadzające surowe normy jakości dla biomasy sprawiły, że z rynku zniknęły tańsze paliwa, a ceny certyfikowanego opału gwałtownie rosną. Ci, którzy uwierzyli w ekologiczne i ekonomiczne ogrzewanie, dziś liczą straty.
To koniec taniego ogrzewania pelletem. Nowe przepisy uderzają w tysiące Polaków
Miało być ekologicznie, tanio i nowocześnie — a wyszło zupełnie odwrotnie. Nowe, surowe normy jakości dla biomasy sprawiły, że wielu Polaków ogrzewających domy pelletem i brykietami opałowymi zostało z kosztownym problemem. Z rynku znika tańszy opał, a ceny certyfikowanego pelletu szybują w górę.
Nowe przepisy, nowe problemy
Od końca maja obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące jakości biomasy. Teraz do ogrzewania domów można używać wyłącznie pelletu i brykietów spełniających rygorystyczne wymogi środowiskowe — bez dodatków chemicznych, o określonej wilgotności, wartości opałowej i niskim poziomie popiołu. Wszystko, co nie mieści się w nowych normach, musi zniknąć z obrotu.
Celem zmian było ograniczenie emisji i poprawa jakości powietrza, ale skutki odczuli przede wszystkim właściciele domów i producenci opału. Branża ostrzegała, że regulacje uderzą w rynek i spowodują skok cen — dziś widać, że miała rację.
Ceny idą w górę – i to mocno
Na polskim rynku tona pelletu kosztuje obecnie od 1400 do 2000 zł. Rok temu było to ok. 1200 zł. Wzrost o ponad 20 procent w rok oznacza, że ogrzewanie, które miało być tańszą alternatywą dla węgla i gazu, staje się coraz mniej opłacalne.
W Niemczech sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Tam cena pelletu wzrosła w ciągu roku o 39 proc. – z 305 do 385 euro za tonę. Dla wielu rodzin, które kilka lat temu zainwestowały w ekologiczne źródła ciepła, to prawdziwy cios w domowe budżety.
Dlaczego pellet drożeje?
Powodów jest kilka. Najważniejszy to brak surowca – drewna i odpadów drzewnych. Tartaki ograniczają produkcję, koszty energii i transportu rosną, a popyt wciąż przewyższa podaż. Do tego dochodzą nowe kryteria jakościowe, które zmniejszyły liczbę dopuszczonych do sprzedaży produktów.
Eksperci podkreślają, że „zielone paliwo” znalazło się w potrzasku. Miało być symbolem ekologicznej transformacji i sposobem na oszczędność, a stało się towarem premium — coraz trudniej dostępnym i coraz droższym.
Ekologiczne ciepło tylko dla nielicznych?
Pellet, który miał być paliwem przyszłości, dziś dla wielu Polaków staje się luksusem. Rosnące ceny i ograniczenia sprawiają, że część użytkowników myśli o powrocie do tradycyjnych źródeł ogrzewania. Branża ostrzega, że to nie tylko porażka ekonomiczna, ale i wizerunkowa dla całej polityki klimatycznej.
