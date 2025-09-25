Szok na stacjach paliw! Paliwo drożeje pierwszy raz od miesięcy! Sprawdź nowe ceny
Od 25 września ceny paliw znów idą w górę. Najmocniej odczują to kierowcy aut z instalacją LPG – ich ulubione paliwo podrożało pierwszy raz od kwietnia. Benzyna i diesel także poszły w górę, choć stacje próbują łagodzić podwyżki specjalnymi promocjami.
Zwrot akcji na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na podwyżki
Od czwartku 25 września kierowców czekają zmiany, które mocno odczują w portfelach. Po kilku tygodniach względnej stabilizacji ceny paliw ponownie idą w górę. Największy cios spadł na właścicieli aut z instalacją LPG, którzy pierwszy raz od kwietnia muszą zmierzyć się z podwyżką.
Benzyna i diesel drożeją
Średnia cena litra benzyny 95-oktanowej wzrosła o 4 grosze i wynosi teraz 5,83 zł. Tyle samo podrożał olej napędowy, którego litr kosztuje średnio 5,96 zł. Choć zmiana wydaje się niewielka, to w skali pełnego tankowania różnicę kierowcy odczują wyraźnie.
LPG po raz pierwszy od miesięcy w górę
Najwięcej powodów do zmartwień mają użytkownicy samochodów na gaz. Autogaz zdrożał o 6 groszy – średnio trzeba zapłacić 2,64 zł za litr. To pierwszy wzrost od wiosny, co sprawia, że LPG przestaje być tak opłacalną alternatywą, jaką było jeszcze kilka miesięcy temu.
Gdzie najtaniej, a gdzie najdrożej?
Na paliwowej mapie Polski wyraźnie wyróżniają się województwa pomorskie i śląskie – tam benzyna 95 kosztuje 5,74 zł, a na Śląsku najtańszy jest też gaz LPG (2,53 zł/l). Diesel najkorzystniej wypada w lubuskim – 5,84 zł/l.
Najdrożej tankuje się w Mazowieckiem – benzyna osiąga tam poziom 5,97 zł, a diesel 6,07 zł/l. Z kolei w województwie zachodniopomorskim litr LPG kosztuje aż 2,76 zł.
Orlen i inne sieci kuszą rabatami
By złagodzić efekt podwyżek, stacje wprowadzają promocje. Orlen oferuje rabaty od 10 do 20 zł na tankowanie, zależnie od ilości wlanego paliwa, a akcja potrwa do końca miesiąca. Warunkiem jest korzystanie z aplikacji VITAY i aktywacja kuponu.
Circle K przedłużyło wakacyjne promocje – 30 gr rabatu na paliwa i 10 gr na LPG, z limitem 50 litrów na transakcję. Promocja obowiązuje codziennie.
Sieć MOYA rozdaje z kolei kupony rabatowe w aplikacji Super MOYA. Pozwalają zatankować do 50 litrów paliwa z upustem 35 gr/l, przy zakupie dodatkowych produktów. Rabat na LPG wynosi 10 gr i nie ma minimalnego progu tankowania.
Tankowanie droższe, ale z promocjami lżej
Podwyżki to zła wiadomość dla kierowców, szczególnie dla korzystających z LPG. Jednak sieci paliwowe próbują zatrzymać klientów promocjami, które przy odpowiednim planowaniu zakupów mogą realnie obniżyć rachunki. Jesień zapowiada się więc jako czas nie tylko wyższych cen, ale też polowania na okazje.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.