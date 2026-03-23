Szok na stacjach w USA. Ceny paliw zaskakują kierowców, a sytuacja może się pogorszyć

23 marca 2026 15:03 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i jedno rzuca się w oczy od razu – ceny paliw wyglądają zupełnie inaczej niż w Polsce. Na pierwszy rzut oka wydają się niskie, ale to tylko część prawdy.

Na zdjęciach widać ceny benzyny na poziomie około 3,6–3,9 dolara za galon, a diesla nawet ponad 5 dolarów za galon. Problem w tym, że Amerykanie nie liczą paliwa w litrach, tylko właśnie w galonach.

Ile to naprawdę kosztuje?

1 galon to około 3,78 litra. Po przeliczeniu wychodzi, że:

  • benzyna kosztuje około 0,95–1,05 dolara za litr
  • diesel potrafi przekroczyć 1,30 dolara za litr

Na złotówki to daje mniej więcej:

  • benzyna: ok. 4–4,5 zł za litr
  • diesel: nawet ponad 5 zł za litr

Wciąż taniej niż w Polsce, ale przewaga nie jest już tak duża jak jeszcze kilka lat temu.

Wojna na Bliskim Wschodzie podbija ceny

Na ceny paliw wpływa obecnie sytuacja międzynarodowa. Trwający konflikt na Bliskim Wschodzie wywołuje niepewność na rynkach ropy.

To region kluczowy dla światowych dostaw surowca. Każde napięcie oznacza ryzyko zakłóceń w transporcie i produkcji. W efekcie ceny ropy rosną, a razem z nimi ceny paliw – także w USA.

Eksperci zwracają uwagę, że rynek reaguje nie tylko na realne braki, ale też na same obawy inwestorów. To wystarczy, by ceny zaczęły iść w górę.

Różnice między stacjami

Na zdjęciach widać też, że ceny różnią się w zależności od:

  • sposobu płatności (taniej przy gotówce)
  • rodzaju paliwa
  • konkretnej lokalizacji

Na jednej stacji benzyna kosztuje 3,69 dolara, a kilka ulic dalej już 3,89. To w USA standard.

Co to oznacza dla kierowców?

Pierwsze wrażenie może być mylące. „3,79” na tablicy wygląda niewinnie, ale to cena za galon, nie litr.

Dla turystów tankowanie nadal jest stosunkowo tanie. Dla mieszkańców sytuacja wygląda inaczej. Duże odległości i większe spalanie sprawiają, że miesięczne koszty paliwa są wysokie.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl