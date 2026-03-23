Szok na stacjach w USA. Ceny paliw zaskakują kierowców, a sytuacja może się pogorszyć
Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i jedno rzuca się w oczy od razu – ceny paliw wyglądają zupełnie inaczej niż w Polsce. Na pierwszy rzut oka wydają się niskie, ale to tylko część prawdy.
Na zdjęciach widać ceny benzyny na poziomie około 3,6–3,9 dolara za galon, a diesla nawet ponad 5 dolarów za galon. Problem w tym, że Amerykanie nie liczą paliwa w litrach, tylko właśnie w galonach.
Ile to naprawdę kosztuje?
1 galon to około 3,78 litra. Po przeliczeniu wychodzi, że:
- benzyna kosztuje około 0,95–1,05 dolara za litr
- diesel potrafi przekroczyć 1,30 dolara za litr
Na złotówki to daje mniej więcej:
- benzyna: ok. 4–4,5 zł za litr
- diesel: nawet ponad 5 zł za litr
-
Wciąż taniej niż w Polsce, ale przewaga nie jest już tak duża jak jeszcze kilka lat temu.
Wojna na Bliskim Wschodzie podbija ceny
Na ceny paliw wpływa obecnie sytuacja międzynarodowa. Trwający konflikt na Bliskim Wschodzie wywołuje niepewność na rynkach ropy.
To region kluczowy dla światowych dostaw surowca. Każde napięcie oznacza ryzyko zakłóceń w transporcie i produkcji. W efekcie ceny ropy rosną, a razem z nimi ceny paliw – także w USA.
Eksperci zwracają uwagę, że rynek reaguje nie tylko na realne braki, ale też na same obawy inwestorów. To wystarczy, by ceny zaczęły iść w górę.
Różnice między stacjami
Na zdjęciach widać też, że ceny różnią się w zależności od:
- sposobu płatności (taniej przy gotówce)
- rodzaju paliwa
- konkretnej lokalizacji
Na jednej stacji benzyna kosztuje 3,69 dolara, a kilka ulic dalej już 3,89. To w USA standard.
Co to oznacza dla kierowców?
Pierwsze wrażenie może być mylące. „3,79” na tablicy wygląda niewinnie, ale to cena za galon, nie litr.
Dla turystów tankowanie nadal jest stosunkowo tanie. Dla mieszkańców sytuacja wygląda inaczej. Duże odległości i większe spalanie sprawiają, że miesięczne koszty paliwa są wysokie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.