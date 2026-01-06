Szok przed szkolną wycieczką. Kierowca autokaru pod wypływem alkoholu
Wyjazd szkolnej wycieczki do Zakopanego został opóźniony, gdy okazało się, że jeden z kierowców autokaru był pijany. Kontrola trzeźwości wykazała u 48-letniego mężczyzny około 0,8 promila alkoholu.
Miał zawieźć dzieci na wycieczkę do Zakopanego. Kierowca autokaru był pijany
Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorkowy poranek w Warszawie. Dwa autokary miały zabrać uczniów jednej ze szkół podstawowych na wycieczkę szkolną do Zakopanego. Jeden z kierowców nie przeszedł jednak kontroli trzeźwości. Jak potwierdziła policja, mężczyzna był pod wpływem alkoholu.
Kontrola przed wyjazdem
Wycieczka miała wyruszyć około godziny 7.30. Zanim dzieci wsiadły do autokarów, rodzice – zgodnie z procedurą – poprosili o przeprowadzenie policyjnej kontroli trzeźwości kierowców. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu i przebadali obu mężczyzn. Jeden z kierowców nie wzbudził zastrzeżeń. Drugi wynik badania był alarmujący.
Jak przekazał sierżant sztabowy Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, badanie alkomatem wykazało u 48-letniego kierującego około 0,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Oznacza to stan nietrzeźwości i bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna nie został dopuszczony do jazdy, a autokar nie mógł wyruszyć w trasę.
Opóźniony wyjazd dzieci
Jak relacjonował czytelnik Kontaktu24, który poinformował redakcję o zdarzeniu, wyjazd jednego z autokarów został opóźniony o około półtorej godziny. Dopiero po tym czasie na miejsce przyjechał inny kierowca, który przejął pojazd i mógł bezpiecznie zabrać dzieci na wycieczkę.
Dzięki szybkiej reakcji rodziców i obecności policji nie doszło do tragedii.
Konsekwencje dla kierowcy
Nietrzeźwy kierowca musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi m.in. utrata prawa jazdy, wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
Sprawą zajmują się stołeczni policjanci. Dalsze czynności będą prowadzone w toku postępowania.
Policja apeluje do rodziców i szkół
Funkcjonariusze podkreślają, że kontrole autokarów przed wyjazdami szkolnymi są kluczowe dla bezpieczeństwa dzieci. Policja zachęca rodziców i placówki oświatowe do zgłaszania takich wyjazdów z wyprzedzeniem i domagania się sprawdzenia stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości kierowców.
To właśnie czujność dorosłych w tym przypadku zapobiegła potencjalnie dramatycznym skutkom.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.