Szok przed szkolną wycieczką. Kierowca autokaru pod wypływem alkoholu

Wyjazd szkolnej wycieczki do Zakopanego został opóźniony, gdy okazało się, że jeden z kierowców autokaru był pijany. Kontrola trzeźwości wykazała u 48-letniego mężczyzny około 0,8 promila alkoholu.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorkowy poranek w Warszawie. Dwa autokary miały zabrać uczniów jednej ze szkół podstawowych na wycieczkę szkolną do Zakopanego. Jeden z kierowców nie przeszedł jednak kontroli trzeźwości. Jak potwierdziła policja, mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Kontrola przed wyjazdem

Wycieczka miała wyruszyć około godziny 7.30. Zanim dzieci wsiadły do autokarów, rodzice – zgodnie z procedurą – poprosili o przeprowadzenie policyjnej kontroli trzeźwości kierowców. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu i przebadali obu mężczyzn. Jeden z kierowców nie wzbudził zastrzeżeń. Drugi wynik badania był alarmujący.

Jak przekazał sierżant sztabowy Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, badanie alkomatem wykazało u 48-letniego kierującego około 0,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oznacza to stan nietrzeźwości i bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna nie został dopuszczony do jazdy, a autokar nie mógł wyruszyć w trasę.

Opóźniony wyjazd dzieci

Jak relacjonował czytelnik Kontaktu24, który poinformował redakcję o zdarzeniu, wyjazd jednego z autokarów został opóźniony o około półtorej godziny. Dopiero po tym czasie na miejsce przyjechał inny kierowca, który przejął pojazd i mógł bezpiecznie zabrać dzieci na wycieczkę.

Dzięki szybkiej reakcji rodziców i obecności policji nie doszło do tragedii.

Konsekwencje dla kierowcy

Nietrzeźwy kierowca musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi m.in. utrata prawa jazdy, wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.

Sprawą zajmują się stołeczni policjanci. Dalsze czynności będą prowadzone w toku postępowania.

Policja apeluje do rodziców i szkół

Funkcjonariusze podkreślają, że kontrole autokarów przed wyjazdami szkolnymi są kluczowe dla bezpieczeństwa dzieci. Policja zachęca rodziców i placówki oświatowe do zgłaszania takich wyjazdów z wyprzedzeniem i domagania się sprawdzenia stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości kierowców.

To właśnie czujność dorosłych w tym przypadku zapobiegła potencjalnie dramatycznym skutkom.

