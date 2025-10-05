Szok w Biedronce! Mleko za 1,99 zł i cukier po 1,45 zł. W poniedziałek ludzie ruszą po zapasy!
Od poniedziałku 6 października w Biedronce trwa jedna z najbardziej atrakcyjnych promocji ostatnich miesięcy. Sieć obniżyła ceny podstawowych produktów, takich jak mleko, cukier i ręczniki papierowe, do poziomu, jakiego nie było od dawna.
Mleko po 1,99 zł – tylko do środy
Największym hitem jest mleko UHT 3,2% marki Mleczna Dolina. Przy zakupie trzech opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, każda butelka kosztuje tylko 1,99 zł. Normalna cena wynosi 3,69 zł, więc to prawie połowa taniej. Promocja obowiązuje do środy, 8 października, z limitem 12 sztuk dziennie na kartę.
Cukier za 1,45 zł – 5+5 gratis!
Druga promocja, która wywołała prawdziwe poruszenie wśród klientów, to oferta na cukier biały 1 kg marek Królewski, Polski Cukier i Diamant. Przy zakupie 10 kilogramów, pięć z nich dostaje się gratis. Oznacza to, że każdy kilogram kosztuje tylko 1,45 zł! Regularna cena wynosi 2,89 zł, więc oszczędność jest ogromna. Limit dzienny to 10 sztuk na kartę Moja Biedronka.
Ręczniki papierowe Queen taniej o ponad 30%
Do soboty 11 października można też kupić ręczniki papierowe Queen Mega Sweep 120 m w supercenie 8,99 zł za 2 opakowania. Standardowa cena jednego to 13,79 zł, więc oszczędność wynosi aż 8,59 zł na dwóch zestawach.
Promocje tylko do wyczerpania zapasów
Sieć informuje, że produkty dostępne są do wyczerpania zapasów. Już w pierwszych godzinach promocji w wielu sklepach ustawiły się kolejki, a mleko i cukier znikają z półek błyskawicznie.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz zakupy spożywcze, warto wybrać się do Biedronki jeszcze dziś. Tak niskie ceny na podstawowe produkty, jak mleko i cukier, mogą się szybko nie powtórzyć. Pamiętaj o karcie Moja Biedronka – tylko z nią obowiązują promocyjne stawki.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.