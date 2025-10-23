Szok w branży! Potężny bank zamyka oddział w Polsce. Pracę traci 1600 osób
Wielka Brytania podejmuje drastyczne kroki. Do końca 2025 roku znika z Polski jeden z największych banków o międzynarodowym zasięgu. NatWest – brytyjski gigant finansowy – zdecydował o likwidacji swojego oddziału w Warszawie, co oznacza masowe zwolnienia specjalistów od cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.
Eksperci od AI i walki z oszustwami na lodzie
Zespół w Polsce odpowiadał za rozwój najnowocześniejszych systemów wykrywania oszustw bankowych. 1600 osób projektowało algorytmy, które w czasie rzeczywistym analizowały miliony transakcji, wykrywając i blokując podejrzane działania. Pracownicy zajmowali się także bezpieczeństwem danych, zgodnością z międzynarodowymi przepisami i zarządzaniem ryzykiem dla klientów z całego świata.
Mimo ogromnego wkładu w rozwój technologii, aż 45 proc. stanowisk zniknie bezpowrotnie. Reszta zostanie przeniesiona do Indii i Wielkiej Brytanii.
Dlaczego bank ucieka z Polski mimo rekordowych zysków?
Paradoksalnie, decyzja o zamknięciu nie wynika z problemów finansowych. NatWest w 2025 roku zanotował imponujący, 20-procentowy wzrost zysków. Mimo to zarząd zdecydował o centralizacji działań i uproszczeniu struktur.
To część szerszej strategii przygotowującej bank do całkowitego powrotu w ręce prywatne. Po kryzysie 2008 roku instytucja częściowo należała do brytyjskiego rządu. Teraz, gdy państwo wyprzedaje ostatnie udziały, bank reorganizuje działalność i tnie koszty.
Nowoczesne technologie jadą za granicę
Systemy oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym stworzone przez polskich inżynierów nie znikają – zostaną przeniesione do głównych centrów technologicznych za granicą. Polska placówka – zlokalizowana w warszawskim Wiśniowym Business Parku – była kluczowym elementem globalnej strategii banku.
Co to oznacza dla pracowników i rynku IT?
Likwidacja oddziału oznacza, że 1600 doświadczonych ekspertów trafi na rynek pracy. To może doprowadzić do spadku stawek w branży technologicznej, przynajmniej tymczasowo. Z drugiej strony, firmy fintech i korporacje takie jak PayU, Allegro Pay, Microsoft czy Amazon mogą teraz pozyskać wysoko wykwalifikowanych pracowników.
Warto też zauważyć, że część specjalistów może rozważyć freelancing, doradztwo lub pracę dla zagranicznych firm w modelu zdalnym.
Czy to początek większej fali?
Decyzja NatWest wpisuje się w trend, który obserwujemy od kilku lat – globalne koncerny centralizują operacje i przenoszą je tam, gdzie jest taniej lub bardziej efektywnie. Google, Meta i Microsoft już wcześniej restrukturyzowały swoje polskie zespoły.
Dla pracowników to znak, że trzeba być gotowym na zmiany, stale podnosić kwalifikacje i dostosowywać się do pracy w międzynarodowym środowisku. Stabilność zatrudnienia w globalnych korporacjach staje się coraz bardziej iluzoryczna.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli pracujesz w branży IT, fintech lub cyberbezpieczeństwa – to sygnał, że nawet największe marki mogą odejść z dnia na dzień. Warto dywersyfikować źródła dochodu, uczyć się nowych technologii i budować sieć kontaktów. Rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
