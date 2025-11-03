Szok w całej Europie. Bezcenny zabytek runął na oczach ludzi
Do dramatycznych scen doszło w samym sercu Rzymu. Część średniowiecznej wieży Contich (Torre dei Conti), jednego z najstarszych i najcenniejszych zabytków włoskiej stolicy, runęła w trakcie prac renowacyjnych. Jak podają włoskie media, 64-letni robotnik został wydobyty spod gruzów i trafił do szpitala.
BREAKING:
Part of the historic Conti Tower in central Rome has collapsed
The medieval tower, built between 1203 and 1238, was undergoing renovation when part of it gave way. A 64-year-old worker was pulled from the rubble and hospitalized.
— Visegrád 24 (@visegrad24) November 3, 2025
Zawaliła się część konstrukcji z XIII wieku
Wieża Contich to unikalny zabytek wzniesiony między 1203 a 1238 rokiem. Należała niegdyś do potężnego rodu Contich – jednej z najważniejszych rodzin Rzymu w okresie średniowiecza. Przez wieki uchodziła za symbol potęgi i architektonicznej dumy Wiecznego Miasta.
Do katastrofy doszło w chwili, gdy trwały prace konserwacyjne mające na celu wzmocnienie struktury zabytku. Część muru nagle się osunęła, zasypując miejsce budowy gruzem. Na oczach przechodniów i turystów fragment historycznej wieży legł w ruinie.
Służby w akcji – ewakuacja i zabezpieczenie terenu
Na miejsce natychmiast przybyły jednostki straży pożarnej, policji i służb ratunkowych. Ratownicy przez kilkadziesiąt minut walczyli, by wydostać z gruzów jednego z pracowników. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze określają jego stan jako stabilny. Obszar wokół wieży został odgrodzony i zabezpieczony przed dostępem cywilów.
Wstrząs wśród mieszkańców i historyków
Informacja o zawaleniu fragmentu Torre dei Conti wywołała ogromne poruszenie w całych Włoszech i w Europie. Historycy nazywają ten obiekt „jednym z ostatnich świadków średniowiecznego Rzymu” i podkreślają, że każdy ubytek jest nieodwracalną stratą dla dziedzictwa kulturowego.
– To dramat nie tylko dla Rzymu, ale dla całej europejskiej kultury. Wieża Contich była jednym z najlepiej zachowanych przykładów architektury feudalnej w sercu miasta – komentują włoscy eksperci ds. zabytków.
Śledztwo i ocena stanu konstrukcji
Władze miasta zapowiedziały szczegółowe śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy. Sprawdzane będą dokumenty przetargowe, nadzór techniczny oraz stan murów przed rozpoczęciem renowacji. Inżynierowie rozpoczęli już analizę stabilności pozostałej części konstrukcji.
Bezcenny symbol Rzymu zagrożony
Torre dei Conti, często określana mianem „siostry” słynnej Torre delle Milizie, była do dziś jednym z niewielu ocalałych symboli średniowiecznego Rzymu. Jej częściowe zawalenie stanowi cios dla włoskiego dziedzictwa historycznego i przypomnienie, jak kruche są nawet najtrwalsze pomniki historii.
Rzymianie nie kryją żalu – wielu z nich mówi, że „upadek wieży to jak rana w sercu miasta”. Włoskie ministerstwo kultury zapowiedziało natychmiastowe działania mające zabezpieczyć zabytek i rozpocząć jego odbudowę.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.