Szok w Chinach! Kolejki przed magazynami i drastyczne podwyżki cen. Wszystko będzie droższe?
Światowa fabryka tworzyw sztucznych złapała potężną zadyszkę, której skutki odczujemy w Europie szybciej, niż się wydaje. W Chinach doszło do gwałtownego skoku cen plastiku, a przed magazynami ustawiają się tygodniowe kolejki po odbiór surowca. To fatalna wiadomość dla producentów opakowań, zabawek i AGD. Sprawdź, dlaczego plastik stał się towarem deficytowym i o ile mogą wzrosnąć ceny produktów na sklepowych półkach.
Paraliż w Azji, fakty o kryzysie surowcowym
Sytuacja w chińskich hubach chemicznych jest krytyczna. Połączenie problemów z dostawami energii, rosnących kosztów ropy oraz niespodziewanych przestojów w największych zakładach produkujących polimery doprowadziło do drastycznego ograniczenia podaży. Fakt, że ciężarówki czekają po 7 dni na załadunek polipropylenu i polietylenu, destabilizuje łańcuchy dostaw na całym świecie.
|Rodzaj surowca
|Skok ceny (ostatnie 30 dni)
|Dostępność rynkowa
|Polipropylen (PP)
|+22%
|Bardzo niska (kolejki)
|Polietylen (PE)
|+18%
|Ograniczona (priorytet dla gigantów)
|PVC
|+15%
|Średnia (wzrost kosztów logistyki)
|Czas oczekiwania na dostawę
|Wydłużony o 3-4 tygodnie
|Ryzyko przestojów w produkcji
Dlaczego plastik drożeje tak szybko?Analitycy rynkowi wskazują na trzy kluczowe przyczyny obecnego zamieszania:
- Wąskie gardła w logistyce: Chińskie porty nie nadążają z obsługą transportu masowego, co tworzy zatory przed magazynami.
- Droga energia i ropa: Koszty wytworzenia granulatu bezpośrednio zależą od notowań surowców energetycznych, które w ostatnich tygodniach pną się w górę.
- Panika zakupowa: Firmy z całego świata, bojąc się dalszych podwyżek, zamawiają surowiec „na zapas”, co dodatkowo winduje ceny.
Efekt domina: Od chińskiego magazynu do polskiego koszyka
Fakt, że granulat plastikowy drożeje w Chinach, to tylko początek problemów. W 2026 roku większość opakowań żywnościowych, części samochodowych czy sprzętu medycznego opiera się na komponentach z Azji. Statystyki pokazują, że każdy 10-procentowy wzrost cen surowca przekłada się na realną podwyżkę ceny gotowego wyrobu o około 3-5% w ciągu zaledwie kwartału. Dla polskiego konsumenta oznacza to kolejną falę drożyzny produktów, których nie da się zastąpić ekologicznymi alternatywami.
Sytuacja jest dynamiczna, a chińskie władze próbują interweniować na rynku, by schłodzić nastroje, jednak kolejki przed magazynami nie znikają. Dane z giełd towarowych sugerują, że mamy do czynienia z najtrudniejszą sytuacją od czasu globalnego lockdownu. Jeśli podaż nie zostanie odblokowana w ciągu najbliższych tygodni, producenci będą zmuszeni do rewizji cenników, co uderzy w i tak już nadwyrężone portfele Polaków. W 2026 roku plastik przestaje być tanim wypełniaczem, a staje się surowcem strategicznym, o który trwa bezpardonowa walka między największymi gospodarkami świata. Statystyki są nieubłagane: czeka nas rok pod znakiem walki o marże i rosnących kosztów opakowań.
