Szok w Chinach! Kolejki przed magazynami i drastyczne podwyżki cen. Wszystko będzie droższe?

14 kwietnia 2026 14:06 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Światowa fabryka tworzyw sztucznych złapała potężną zadyszkę, której skutki odczujemy w Europie szybciej, niż się wydaje. W Chinach doszło do gwałtownego skoku cen plastiku, a przed magazynami ustawiają się tygodniowe kolejki po odbiór surowca. To fatalna wiadomość dla producentów opakowań, zabawek i AGD. Sprawdź, dlaczego plastik stał się towarem deficytowym i o ile mogą wzrosnąć ceny produktów na sklepowych półkach.

Fot. Pixabay

Paraliż w Azji, fakty o kryzysie surowcowym

Sytuacja w chińskich hubach chemicznych jest krytyczna. Połączenie problemów z dostawami energii, rosnących kosztów ropy oraz niespodziewanych przestojów w największych zakładach produkujących polimery doprowadziło do drastycznego ograniczenia podaży. Fakt, że ciężarówki czekają po 7 dni na załadunek polipropylenu i polietylenu, destabilizuje łańcuchy dostaw na całym świecie.

Rodzaj surowca Skok ceny (ostatnie 30 dni) Dostępność rynkowa
Polipropylen (PP) +22% Bardzo niska (kolejki)
Polietylen (PE) +18% Ograniczona (priorytet dla gigantów)
PVC +15% Średnia (wzrost kosztów logistyki)
Czas oczekiwania na dostawę Wydłużony o 3-4 tygodnie Ryzyko przestojów w produkcji

Dlaczego plastik drożeje tak szybko?Analitycy rynkowi wskazują na trzy kluczowe przyczyny obecnego zamieszania:

  • Wąskie gardła w logistyce: Chińskie porty nie nadążają z obsługą transportu masowego, co tworzy zatory przed magazynami.
  • Droga energia i ropa: Koszty wytworzenia granulatu bezpośrednio zależą od notowań surowców energetycznych, które w ostatnich tygodniach pną się w górę.
  • Panika zakupowa: Firmy z całego świata, bojąc się dalszych podwyżek, zamawiają surowiec „na zapas”, co dodatkowo winduje ceny.

Efekt domina: Od chińskiego magazynu do polskiego koszyka

Fakt, że granulat plastikowy drożeje w Chinach, to tylko początek problemów. W 2026 roku większość opakowań żywnościowych, części samochodowych czy sprzętu medycznego opiera się na komponentach z Azji. Statystyki pokazują, że każdy 10-procentowy wzrost cen surowca przekłada się na realną podwyżkę ceny gotowego wyrobu o około 3-5% w ciągu zaledwie kwartału. Dla polskiego konsumenta oznacza to kolejną falę drożyzny produktów, których nie da się zastąpić ekologicznymi alternatywami.

Sytuacja jest dynamiczna, a chińskie władze próbują interweniować na rynku, by schłodzić nastroje, jednak kolejki przed magazynami nie znikają. Dane z giełd towarowych sugerują, że mamy do czynienia z najtrudniejszą sytuacją od czasu globalnego lockdownu. Jeśli podaż nie zostanie odblokowana w ciągu najbliższych tygodni, producenci będą zmuszeni do rewizji cenników, co uderzy w i tak już nadwyrężone portfele Polaków. W 2026 roku plastik przestaje być tanim wypełniaczem, a staje się surowcem strategicznym, o który trwa bezpardonowa walka między największymi gospodarkami świata. Statystyki są nieubłagane: czeka nas rok pod znakiem walki o marże i rosnących kosztów opakowań.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych rynkowych serwisu Business Insider Polska oraz raportów logistycznych z portu w Szanghaju (kwiecień 2026).

 

