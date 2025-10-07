Szok w KO! Posłanka zawieszona za poprawki do 800 plus
Posłanka Klaudia Jachira została zawieszona w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak ujawniła, decyzja ma związek z poprawkami do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w których domagała się, by świadczenie „800 plus” trafiało tylko do rodzin, gdzie przynajmniej jeden rodzic pracuje.
Posłanka KO zawieszona po poprawkach do ustawy o Ukrainie. Klaudia Jachira ujawnia kulisy decyzji
Koalicja Obywatelska zawiesiła Klaudię Jachirę w prawach członka klubu parlamentarnego. Powodem – jak twierdzi sama posłanka – były jej poprawki do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, które złożyła podczas wrześniowych obrad Sejmu.
12 września Sejm uchwalił nowelizację ustaw dotyczących świadczeń rodzinnych dla cudzoziemców oraz zasad udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy. Znalazły się w niej przepisy uszczelniające system, m.in. powiązanie wypłat „800 plus” z aktywnością zawodową rodziców i nauką dzieci w polskich szkołach.
Klaudia Jachira zaproponowała, aby podobne zasady obowiązywały także polskie rodziny – czyli, by świadczenie przysługiwało wyłącznie wtedy, gdy przynajmniej jeden rodzic pracuje. Jej poprawki zostały odrzucone, a posłanka zgłosiła je ostatecznie jako wnioski mniejszości.
– Trzy tygodnie temu złożyłam poprawki sprawiające, że świadczenie „800 plus” przysługiwałoby tylko tym polskim rodzinom, w których choć jeden rodzic jest aktywny zawodowo. Nie znalazły większości w Sejmie, ja za to zostałam zawieszona – poinformowała we wtorek w mediach społecznościowych.
Posłanka przyznała, że decyzja klubu KO to dla niej polityczna kara, ale dodała, że nie żałuje swojego stanowiska. – Cieszę się, że poprawki rozpoczęły dyskusję, która dotarła nawet do rządu. Pomoc z publicznych pieniędzy powinna trafiać do najbardziej potrzebujących albo być inwestowana w systemowe rozwiązania – stwierdziła.
Kilka dni temu pojawiły się spekulacje, że Rada Ministrów analizuje pomysł powiązania „800 plus” z zatrudnieniem rodziców. Ministerstwo Rodziny zdementowało te doniesienia, zapewniając, że nie prowadzi prac nad zmianą zasad przyznawania świadczenia.
Pod koniec września prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która obowiązuje do 4 marca 2026 roku. Dokument nie tylko przedłuża legalność pobytu uchodźców, ale też precyzuje, że świadczenia rodzinne będą dostępne jedynie dla osób aktywnych zawodowo i osiągających co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia – w 2025 roku to 2333 zł brutto.
ZUS ma co miesiąc weryfikować spełnianie tych warunków, a w przypadku braku aktywności – wstrzymywać wypłaty. Nowelizacja wprowadza również obowiązek nadania numeru PESEL wszystkim cudzoziemcom pobierającym świadczenia oraz łączenie baz danych instytucji, aby uniemożliwić wyłudzenia.
Zawieszenie Klaudii Jachiry wywołało burzę w klubie KO i kolejny raz pokazało, jak gorący spór polityczny toczy się wokół programu „800 plus”. Opozycja zarzuca partii rządzącej hipokryzję i brak odwagi do zmian, zaś sama posłanka podkreśla, że jej inicjatywa była próbą rozpoczęcia poważnej rozmowy o zasadach wydawania publicznych pieniędzy.
