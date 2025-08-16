Szok w kurortach! Za klapki i muszelki zapłacisz nawet kilka tysięcy euro

16 sierpnia 2025 15:18 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Europa zaostrza zasady wobec turystów. Za klapki w złym miejscu, kąpiel w kanale czy picie alkoholu na ulicy można zapłacić setki, a nawet tysiące euro. Nowe przepisy obowiązują już w najpopularniejszych kurortach i zaskakują nawet doświadczonych podróżnych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe kary dla turystów. Europa ma dość niezdyscyplinowanych podróżnych

Tegoroczne wakacje w Europie oznaczają nie tylko słońce i wypoczynek, ale też rosnące ryzyko wysokich mandatów. Władze popularnych kurortów wprowadzają coraz surowsze przepisy, które mają chronić mieszkańców i przywrócić porządek w zatłoczonych miejscach turystycznych. Od Turcji po Portugalię lista wykroczeń i kar stale się wydłuża – a turyści muszą liczyć się z tym, że nawet drobne przewinienie może kosztować setki euro.

Mandaty od samolotu po plażę

Przepisy zaczynają się już na pokładzie samolotu. W Turcji odpinanie pasów bezpieczeństwa lub wstawanie z miejsca przed zakończeniem kołowania może skończyć się mandatem w wysokości 62 euro. Linie lotnicze, takie jak Ryanair, zastrzegają sobie prawo do kar sięgających 500 euro lub więcej wobec pasażerów zakłócających porządek.

Na południu Europy obowiązują kolejne ograniczenia. W Portugalii noszenie stroju kąpielowego poza plażą w Albufeirze może kosztować nawet 1500 euro. W Hiszpanii za picie alkoholu w miejscach publicznych na Balearach grozi grzywna do 3000 euro.

We Włoszech wędrówka po malowniczym Cinque Terre w nieodpowiednim obuwiu wiąże się z mandatem do 2500 euro. W Wenecji zakazane są kąpiele w kanałach – złamanie przepisu to kara w wysokości 350 euro.

Nowe zasady na plażach i w kurortach

Francja nakłada mandaty za palenie na plażach i placach zabaw – 90 euro. Z kolei w Grecji turyści muszą uważać nawet przy pamiątkach: zbieranie muszelek może kosztować 1000 euro. Nawet rezerwowanie leżaka i jego nieużywanie w niektórych kurortach traktowane jest jako wykroczenie.

Jak tłumaczą lokalne władze, przepisy mają na celu ochronę mieszkańców przed skutkami masowej turystyki i poprawę komfortu odpowiedzialnych podróżnych. – Zasady, choć mogą wydawać się surowe, mają promować odpowiedzialne i empatyczne podróżowanie – wyjaśnia hiszpańska przedstawicielka turystyczna Jessica Harvey Taylor.

„Mieszkańcy mają dość”

Jak podkreślają eksperci, rosnąca liczba mandatów to nie tylko środek dyscyplinujący, ale też wyraźny sygnał społeczności lokalnych. – Te kary to wołanie o szacunek. Mieszkańcy chcą odzyskać swoją przestrzeń – mówi propagatorka odpowiedzialnej turystyki Birgitta Spee-König.

Europa wyraźnie zmienia podejście do turystyki masowej. Coraz więcej krajów stawia na jasny przekaz: plaże, ulice i zabytki są dostępne, ale tylko dla tych, którzy potrafią korzystać z nich z rozwagą.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl