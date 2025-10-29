Szok w szpitalu. Pacjent wtargnął do gabinetu i zaatakował lekarkę
Niebezpieczny incydent miał miejsce we wtorek rano, 28 października, w jednym z zakopiańskich szpitali. Około godziny 9:00 do przychodni wtargnął 50-letni mężczyzna, który w trakcie wizyty zaatakował lekarkę.
Agresja w gabinecie lekarskim
Z ustaleń policji wynika, że pacjent niespodziewanie wszedł do gabinetu, zaczął się awanturować, a następnie próbował zaatakować kobietę. Jak przekazują funkcjonariusze, nie można wykluczyć, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej lekarki.
Po krótkiej szarpaninie mężczyzna uciekł z budynku. Zaniepokojona i wstrząśnięta sytuacją lekarka natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy, wzywając policję.
Szybka interwencja policji
Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, napastnik został zatrzymany zaledwie po kilkudziesięciu minutach – w swoim miejscu zamieszkania.
Jak poinformowali policjanci, w zdarzeniu nikt inny nie odniósł obrażeń, a sytuacja została szybko opanowana.
Śledztwo w toku
Tatrzańska policja prowadzi postępowanie, które ma ustalić motywy działania mężczyzny i dokładny przebieg zajścia. Śledczy nie wykluczają, że napastnik może usłyszeć zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej oraz zakłócenia porządku publicznego.
Policja apeluje o poszanowanie personelu medycznego i przypomina, że każdy atak na lekarza w trakcie wykonywania obowiązków służbowych traktowany jest jako czyn o podwyższonej społecznej szkodliwości.
