Szok w szpitalu. Pacjent wtargnął do gabinetu i zaatakował lekarkę

29 października 2025 19:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niebezpieczny incydent miał miejsce we wtorek rano, 28 października, w jednym z zakopiańskich szpitali. Około godziny 9:00 do przychodni wtargnął 50-letni mężczyzna, który w trakcie wizyty zaatakował lekarkę.

Fot. Warszawa w Pigułce

Agresja w gabinecie lekarskim

Z ustaleń policji wynika, że pacjent niespodziewanie wszedł do gabinetu, zaczął się awanturować, a następnie próbował zaatakować kobietę. Jak przekazują funkcjonariusze, nie można wykluczyć, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej lekarki.

Po krótkiej szarpaninie mężczyzna uciekł z budynku. Zaniepokojona i wstrząśnięta sytuacją lekarka natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy, wzywając policję.

Szybka interwencja policji

Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, napastnik został zatrzymany zaledwie po kilkudziesięciu minutach – w swoim miejscu zamieszkania.

Jak poinformowali policjanci, w zdarzeniu nikt inny nie odniósł obrażeń, a sytuacja została szybko opanowana.

Śledztwo w toku

Tatrzańska policja prowadzi postępowanie, które ma ustalić motywy działania mężczyzny i dokładny przebieg zajścia. Śledczy nie wykluczają, że napastnik może usłyszeć zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej oraz zakłócenia porządku publicznego.

Policja apeluje o poszanowanie personelu medycznego i przypomina, że każdy atak na lekarza w trakcie wykonywania obowiązków służbowych traktowany jest jako czyn o podwyższonej społecznej szkodliwości.

