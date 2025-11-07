Szok w Warszawie. Groźny przestępca był na wolności i zagrażał ludziom
Nie pomogły ukrywanie się, zmiana adresów ani unikanie kontaktu z rodziną. Policjanci z Ursynowa zatrzymali 22-letniego mężczyznę, poszukiwanego za przestępstwo o charakterze s**sualnym. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa już wcześniej skazał go na rok i osiem miesięcy więzienia, jednak skazany postanowił zignorować wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym.
Zlekceważył sąd i próbował się ukryć
Mężczyzna został skazany po tym, jak udowodniono mu przestępstwo o charakterze seksualnym. Wyrok był prawomocny, a sąd wyznaczył konkretny termin, w którym miał się stawić do odbycia kary. Zamiast tego, 22-latek zniknął bez śladu, licząc, że zdoła uniknąć odpowiedzialności.
Jak ustalili funkcjonariusze, przez kilka miesięcy ukrywał się w różnych częściach Warszawy, unikając kontaktu z rodziną i znajomymi. Sąd, widząc jego uporczywe unikanie kary, wydał nakaz zatrzymania i doprowadzenia go do jednostki penitencjarnej.
Dzielnicowi z Ursynowa nie dali za wygraną
Zatrzymanie było efektem dokładnej pracy terenowej. Ursynowscy dzielnicowi podczas rutynowego obchodu rejonu służbowego przy ul. Belgradzkiej rozpoznali poszukiwanego mężczyznę i natychmiast podjęli interwencję. 22-latek był całkowicie zaskoczony, nie stawiał oporu i został zatrzymany na miejscu.
Po przewiezieniu do jednostki policyjnej potwierdzono jego tożsamość i wykonano wszystkie czynności proceduralne. Jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
Wyrok musi zostać wykonany
Policja przypomina, że każda osoba skazana prawomocnym wyrokiem, która uchyla się od odbycia kary, musi liczyć się z natychmiastowym zatrzymaniem. Próba ukrywania się nie przedłuża wolności – wręcz przeciwnie, może skutkować dodatkowymi konsekwencjami.
Funkcjonariusze apelują też do osób, które wiedzą o miejscu pobytu osób poszukiwanych, by anonimowo przekazywały informacje na policję. Wiele zatrzymań udaje się dzięki czujności mieszkańców i współpracy z lokalną społecznością.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli ktoś z Twojego otoczenia unika wykonania wyroku, nie pomagaj mu w ukrywaniu się – to przestępstwo. Wystarczy jeden telefon na numer 112, by powstrzymać sprawcę i zapewnić bezpieczeństwo innym.
Prawo działa skutecznie – nawet jeśli na sprawiedliwość trzeba czasem poczekać.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.