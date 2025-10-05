Szok w Wolanowie. Prezydent Nawrocki pojawił się z młodzieżą… w kebabie
Karol Nawrocki nie zawiódł uczniów z Wolanowa. Prezydent dotrzymał nietypowej obietnicy i w sobotę wrócił do pod radomskiej miejscowości, by zjeść z młodzieżą kebaba. Spotkanie szybko przerodziło się w lokalne wydarzenie, a w menu pojawiła się nowa pozycja – „kebab prezydencki”.
Prezydent dotrzymał słowa. Karol Nawrocki na kebabie z uczniami i meczu A-klasy
Karol Nawrocki po raz kolejny odwiedził uczniów z Wolanowa. Prezydent RP zrealizował nietypową obietnicę złożoną podczas wrześniowej inauguracji roku szkolnego – wspólne wyjście na kebaba. Spotkanie z młodzieżą szybko przerodziło się w lokalne wydarzenie, które zakończyło się… nową pozycją w menu i wizytą na meczu miejscowej drużyny.
Słowo droższe niż pieniądze
Podczas pierwszej wizyty w szkole podstawowej w Wolanowie uczniowie zapytali głowę państwa, ile polubień musi zdobyć film z jego obecnością, by ponownie wrócił i poszedł z nimi na kebaba. Karol Nawrocki nie zawiesił wysoko poprzeczki – wystarczyły zaledwie cztery polubienia. Jak się okazało, uczniowie błyskawicznie spełnili ten warunek.
Prezydent nie rzucał słów na wiatr. W sobotę ponownie pojawił się w Wolanowie i zgodnie z obietnicą udał się z młodzieżą do lokalnego lokalu gastronomicznego. Spotkanie wzbudziło ogromne emocje – zarówno wśród uczniów, jak i mieszkańców.
„Kebab prezydencki” hitem w Wolanowie
Wizyta prezydenta nie przeszła bez echa. Jak poinformował serwis „Weszło”, po spotkaniu w menu lokalu pojawiła się nowa propozycja – „kebab prezydencki”. Danie składa się z miksu mięs, ostrego sosu, sera, kiszonego ogórka, świeżych warzyw i cebuli.
Młodzież żartowała, że teraz każdy, kto spróbuje tej pozycji, będzie mógł poczuć się jak na spotkaniu z głową państwa.
Od szkolnych korytarzy na boisko
Prezydencka wizyta nie zakończyła się na wspólnym posiłku. Karol Nawrocki odwiedził także stadion miejscowej drużyny Jaguar Wolanów, występującej w radomskiej A-klasie. Obecność prezydenta na trybunach przyciągnęła tłumy kibiców. Były wspólne zdjęcia, rozmowy i pamiątkowy szalik, który podarowali mu miejscowi sympatycy.
Zachęcony gorącym przyjęciem, prezydent zapowiedział, że rozważy kolejne wizyty na meczach ligowych.
Prezydent bliżej ludzi
Całe wydarzenie pokazuje, że Karol Nawrocki stara się budować swój wizerunek jako prezydent bliski obywatelom, otwarty na nieformalne spotkania i dotrzymujący słowa. Choć cała historia zaczęła się od żartu, dla uczniów i mieszkańców Wolanowa była to wyjątkowa chwila – i to nie tylko za sprawą nowej pozycji w menu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.