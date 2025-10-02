Szokująca decyzja rządu! Polska stawia twarde warunki.
Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone. Nowe rozporządzenie już obowiązuje. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie, które wydłuża tymczasowe kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą aż do 4 kwietnia 2026 roku.
Decyzja wchodzi w życie 5 października i oznacza, że granice pozostaną pod szczególnym nadzorem jeszcze przez wiele miesięcy.
Kontrole zostały wprowadzone już latem i od tamtej pory kilkakrotnie je przedłużano. Rząd tłumaczy, że decyzja podyktowana jest rosnącą presją migracyjną i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mają prawo zatrzymywać wytypowane pojazdy, sprawdzać dokumenty oraz weryfikować legalność pobytu.
Minister Kierwiński podkreślił, że celem rozporządzenia jest przeciwdziałanie powrotowi do sytuacji, w której migranci byli przesyłani przez granicę niemiecką bez pełnej procedury azylowej. Zaznaczył też, że Polska nie zamierza całkowicie zamykać granic, a działania służb mają być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla podróżnych.
Dla mieszkańców terenów przygranicznych i osób regularnie przekraczających granicę oznacza to konieczność przygotowania się na częstsze kontrole, pytania ze strony służb i możliwe wydłużenie czasu przejazdu. To rozwiązanie ma jednak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i pokazać determinację państwa w walce z nielegalną migracją.
Decyzja polskiego rządu to także sygnał dla sąsiadów, że Warszawa nie zamierza ustępować w sprawach związanych z ochroną granic. Przedłużone kontrole mogą stać się jednym z najważniejszych punktów spornych w relacjach z Berlinem i Wilnem, ale jednocześnie dowodzą, że Polska stawia bezpieczeństwo obywateli na pierwszym miejscu.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.