Szokujące badania! Kierowcy piją po zatankowaniu. Alkohol na stacjach paliw pod lupą.
Alarmujące wyniki badań, aż 70 procent uzależnionych kierowców kupuje alkohol na stacjach benzynowych. Nowe badania przeprowadzone wśród osób uzależnionych od alkoholu pokazują skalę zagrożenia na polskich drogach.
W ankiecie wzięło udział ponad czterystu pacjentów ośrodków terapii uzależnień, z czego zdecydowana większość to czynni kierowcy. Wyniki są wstrząsające — aż 70 procent z nich przyznało, że prowadziło samochód po alkoholu, a ponad 70 procent deklaruje, że kupowało trunki na stacjach benzynowych.
Alkohol na stacjach a bezpieczeństwo
Badanie wykazało, że dla wielu uzależnionych kierowców stacje benzynowe są miejscem, gdzie najłatwiej zaopatrzyć się w alkohol przed dalszą jazdą. Najczęściej wybierane były piwo i wódka, ale część kierowców sięgała także po wino. Blisko połowa uczestników badania przyznała, że zdarzyło im się spożywać kupiony na stacji alkohol jeszcze przed wyruszeniem w dalszą trasę. Co gorsza, część kierowców piła również w trakcie jazdy.
Wnioski ekspertów
Specjaliści podkreślają, że problem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Łatwy dostęp do napojów procentowych w miejscu, gdzie tankuje się samochód, sprzyja niebezpiecznym zachowaniom. Zdaniem ekspertów to właśnie ten mechanizm sprawia, że kierowcy częściej podejmują ryzyko prowadzenia pojazdu pod wpływem.
Czy alkohol zniknie ze stacji paliw
Dyskusja nad ograniczeniem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych powraca coraz częściej. Wśród propozycji pojawia się zarówno całkowity zakaz sprzedaży, jak i ograniczenie jej do wybranych godzin. Eksperci zwracają uwagę, że w połączeniu z działaniami edukacyjnymi takie rozwiązanie mogłoby realnie poprawić bezpieczeństwo na drogach.
Potrzebna szybka reakcja
Badanie nie pozostawia złudzeń sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych to poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Eksperci apelują, aby nie odkładać działań na później. Zmiana przepisów i skuteczna kontrola punktów sprzedaży mogą uratować życie wielu osób i ograniczyć liczbę tragedii na polskich drogach.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.