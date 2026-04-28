Szokujące ceny w Rossmannie. Rodzice wykupują towar, bo taka okazja trafia się rzadko
W sklepach sieci Rossmann ruszyła wyprzedaż, która przyciąga tłumy klientów. Na półkach pojawiły się produkty dla dzieci w cenach, które trudno dziś spotkać. Największe zainteresowanie budzi mleko modyfikowane dla najmłodszych i przedszkolaków.
Cena spadła kilkukrotnie
Na zdjęciach widać, że popularne mleko Bebiko Junior o pojemności 600 g zostało przecenione do 4,99 zł. Standardowa cena tego produktu sięgała wcześniej ponad 40 zł. To oznacza obniżkę o niemal 90 procent.
Taka różnica robi ogromne wrażenie, zwłaszcza w czasach rosnących cen produktów dla dzieci.
Różne warianty dla dzieci
W promocji znalazły się różne wersje mleka dostosowane do wieku. Na półkach można było zobaczyć produkty oznaczone jako przeznaczone dla dzieci od 12 miesiąca życia oraz starszych przedszkolaków.
To ważne dla rodziców, bo takie produkty są kupowane regularnie i stanowią duże obciążenie dla domowego budżetu.
Klienci nie czekali ani chwili
Zdjęcia pokazują, że wiele osób od razu zdecydowało się na większe zakupy. Kartony z mlekiem trafiały do koszyków w dużych ilościach. Niektórzy brali całe zestawy.
Takie sytuacje nie dziwią. Przy tak dużej przecenie wiele osób traktuje to jako okazję, która może się szybko nie powtórzyć.
Co to oznacza dla klientów?
Tak duże obniżki zazwyczaj są ograniczone czasowo albo dotyczą końcówek serii. To oznacza, że dostępność produktów może szybko się skończyć.
Jeśli ktoś planuje zakup podobnych produktów, warto sprawdzić lokalny sklep. W takich przypadkach liczy się czas, bo najlepsze okazje znikają z półek w kilka godzin.
Ta promocja pokazuje też coś jeszcze. Nawet drogie produkty mogą nagle stać się bardzo dostępne, jeśli trafi się odpowiedni moment.
