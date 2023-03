Szokujące dane! Coraz więcej kradzieży w sklepach

Liczba przestępstw kradzieży w sklepach wzrosła aż o 31,1 proc. w ciągu roku. Natomiast liczba wykroczeń związanych z kradzieżami sklepowymi wzrosła o 21,5 proc., do 234,3 tys.

Jak donosi „Rzeczpospolita”, coraz częściej w sklepach zdarzają się kradzieże. Według Renaty Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, jest to jasny sygnał kłopotów na rynku, a rosnące ceny powodują, że coraz więcej osób się na to decyduje. Dodaje, że dla sklepów to oczywiście ogromne wyzwanie oraz wzrost kosztów.

Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że w ubiegłym roku liczba przestępstw kradzieży w sklepach wzrosła aż o 31,1 proc. w ujęciu rocznym, do ponad 32,7 tys. Dziennik informuje, że po przeanalizowaniu danych z komend wojewódzkich, można zauważyć, że jedynie ta w Lublinie nie odnotowała wzrostu takich przestępstw. Z kolei liczba wykroczeń związanych z kradzieżami sklepowymi wzrosła o 21,5 proc., do 234,3 tysięcy.

Nowym zjawiskiem widocznym na rynku są kradzieże produktów, które wcześniej nie budziły większego zainteresowania. Chodzi tutaj zwłaszcza o podstawowe artykuły spożywcze.