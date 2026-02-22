Szokujące dane wywiadowcze z Ukrainy. Zelenski ujawnił co planuje Rosja
Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał wstrząsające szczegóły dotyczące zamachu we Lwowie, w którym zginęła 23-letnia policjantka, a 25 osób odniosło obrażenia. Według ustaleń ukraińskiego wywiadu, sprawcy zostali zwerbowani przez rosyjskie służby za pośrednictwem komunikatora Telegram. To nie był przypadkowy akt przemocy, lecz precyzyjnie zaplanowana operacja terrorystyczna, mająca na celu uderzenie w funkcjonariuszy na zapleczu frontu. Służby ostrzegają: Rosjanie planują kolejne ataki na cywilów i policjantów.
Do tragedii doszło w centrum miasta podczas interwencji, która miała być rutynowym sprawdzeniem zgłoszenia o włamaniu. Po przybyciu pierwszego patrolu na miejsce nastąpił wybuch, a kolejny ładunek zdetonowano, gdy pojawiły się posiłki. Prezydent Ukrainy podkreślił, że wiele faktów zostało już ustalonych, a okoliczności ataku są poddawane szczegółowej analizie przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy oraz policję.
Werbunek w sieci: Jak działała rosyjska organizacja?
Ujawnione informacje rzucają nowe światło na metody działania dywersantów na terytorium Ukrainy.
Pułapka na Telegramie: Sprawcy ataku zostali pozyskani do współpracy online przez rosyjskie struktury wykorzystujące anonimowość komunikatorów.
Doświadczenie służb: Zełenski zaznaczył, że ukraiński kontrwywiad udaremnił wcześniej dziesiątki podobnych prób rekrutacji, jednak tym razem terrorystom udało się przeprowadzić akcję.
Kolejne zagrożenia: Wywiad dysponuje danymi o planowanych kolejnych uderzeniach, co wymusza wprowadzenie dodatkowych środków ochrony w miastach.
Zarzuty dla sprawczyni: 33-letnia mieszkanka obwodu rówieńskiego usłyszała już oficjalny zarzut dokonania aktu terrorystycznego.
Bilans ofiar i stan rannych po eksplozji
Atak w centrum Lwowa pozostawił po sobie tragiczne żniwo wśród funkcjonariuszy i przechodniów.
- Śmierć na służbie:** Ofiarą zamachu padła 23-letnia policjantka, która brała udział w pierwszej interwencji pod wskazanym adresem.
- Walka o życie w szpitalach:** Według mera Andrija Sadowego, pod opieką lekarzy pozostaje 12 rannych, z czego dwie osoby znajdują się w stanie ciężkim.
- Łączna liczba poszkodowanych:** W wyniku dwóch eksplozji rannych zostało łącznie 25 osób, w tym pracownicy służb ratunkowych, którzy przybyli na pomoc.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.