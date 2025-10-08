Szokujące odkrycie! Groźne substancje w wodzie.
Do ścieków trafiają pozostałości leków używanych w domach, szpitalach i weterynarii. Niestety konwencjonalne oczyszczalnie nie radzą sobie z ich skutecznym usuwaniem.
Analizy przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska PIB w trzydziestu oczyszczalniach wykazały obecność substancji takich jak ibuprofen, diklofenak, ketoprofen, karbamazepina czy fluoksetyna nawet w wodach oczyszczonych. W niektórych przypadkach stężenia tych leków były wyższe niż w wodach dopływających do oczyszczalni. Skutecznie eliminowane były jedynie nieliczne farmaceutyki, np. naproksen czy kwas salicylowy.
Równie niepokojące jest to, że osad ściekowy zawiera znaczne ilości leków nutką przewodnią tych analiz były fluoksetyna, karbamazepina i metoprolol. To oznacza, że środowisko wodne i glebowe staje się magazynem farmaceutycznych zanieczyszczeń. Obecność takich substancji w wodach wpływa negatywnie na organizmy wodne mogą zakłócać ich rozwój, rozmnażanie czy równowagę biologiczną. Niektóre leki hormonalne już w niskich stężeniach wpływają na rozwój ryb czy płazów.
Badania IOŚ-PIB oszacowały, że w oczyszczalniach obsługujących ponad 200 tysięcy mieszkańców emisja farmaceutyków wynosi około 524 mg na 1000 osób dziennie. W skali roku przekłada się to na co najmniej 40 kg substancji czynnych, które trafiają do rzek i innych cieków wodnych.
Konwencjonalne oczyszczalnie wykorzystujące procesy mechaniczne i biologiczne nie mają wystarczających technologii, by całkowicie chronić środowisko przed farmaceutykami. Zanieczyszczenia trafiają więc dalej do rzek, jezior, mogą przenikać do wód gruntowych i akumulować się w łańcuchu pokarmowym.
Jako konsument leków masz realną rolę w ograniczaniu tego problemu. Przede wszystkim nie wyrzucaj leków do toalety ani kanalizacji trafiają wtedy do ścieków, których oczyszczalnie nie są w stanie ich całkowicie usunąć. Gdy masz w domu przeterminowane lub niewykorzystane preparaty, oddaj je do apteki lub punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PSZOK). Sprawdzaj lokalne programy utylizacji leków w wielu miastach już działają pojemniki w aptekach.
Pamiętaj też, że twoje decyzje konsumenckie mają znaczenie ograniczaj zapasy leków, nie kupuj ich nadmiarowo. W przyszłości ważne może być domaganie się, by producenci przekazywali część odpowiedzialności za zanieczyszczenia chemiczne, które wprowadzają do środowiska. Świadomość i działanie każdego z nas mogą przyczynić się do ochrony wód i zdrowia ekosystemów.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
