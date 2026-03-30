Szokujące oświadczenie producenta. Setki tysięcy batonów zniknęły w drodze do Polski

30 marca 2026 21:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niecodzienna sytuacja w branży spożywczej. Producent popularnych batonów KitKat potwierdził, że podczas transportu do Polski doszło do kradzieży ogromnej partii produktów. Sprawa jest już badana, a skala zdarzenia robi wrażenie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zniknęły setki tysięcy batonów

Z oficjalnych informacji wynika, że skradziono aż 413 793 batony KitKat z limitowanej edycji. Chodzi o specjalną serię w kształcie bolidów, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Do zdarzenia doszło w trakcie transportu z fabryki we Włoszech do Polski.

Trwa dochodzenie

Sprawa jest obecnie wyjaśniana we współpracy z lokalnymi służbami oraz partnerami logistycznymi. Producent podkreśla, że działania mają na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia oraz odzyskanie skradzionego towaru.

Na tym etapie nie podano szczegółów dotyczących miejsca ani sposobu kradzieży.

Czy jest się czego obawiać

Firma uspokaja klientów i zapewnia, że sytuacja nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów. Produkty nie zostały skażone ani uszkodzone w sposób mogący wpływać na bezpieczeństwo ich spożycia.

Jednocześnie trwają działania mające przywrócić ciągłość dostaw.

Możliwe są chwilowe braki limitowanej edycji batonów w sklepach. Wysokie zainteresowanie produktem w połączeniu z utratą tak dużej partii może wpłynąć na dostępność.

Nie jest wykluczone, że produkty z tej serii staną się trudniejsze do zdobycia w najbliższym czasie.

Kradzież niemal pół miliona batonów to zdarzenie bez precedensu na taką skalę. Producent zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, jednak skutki mogą być odczuwalne dla klientów w postaci ograniczonej dostępności popularnej limitowanej edycji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

