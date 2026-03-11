Szokujące podwyżki od 1 kwietnia. Rachunki mocno w górę, urzędy już wysyłają zawiadomienia
W wielu polskich miastach mieszkańcy muszą przygotować się na kolejne uderzenie w domowe budżety. Od 1 kwietnia 2026 roku wchodzą w życie wyższe opłaty za wywóz śmieci, a samorządy zaczęły już rozsyłać zawiadomienia o nowych stawkach. Dla wielu rodzin oznacza to kolejne dziesiątki złotych miesięcznie więcej do zapłaty.
W niektórych miejscach podwyżki są na tyle duże, że wywołały ogromne poruszenie wśród mieszkańców.
Listy z urzędu trafiają już do skrzynek
Mieszkańcy części miast zaczęli już otrzymywać oficjalne zawiadomienia z urzędów informujące o nowych opłatach. Władze lokalne tłumaczą podwyżki rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
W praktyce oznacza to, że rachunki za śmieci w wielu gminach wzrosną już od początku kwietnia. Samorządy podkreślają, że zmiany są konieczne, ponieważ koszty odbioru i przetwarzania odpadów rosną z roku na rok.
Największe emocje budzą jednak skale podwyżek.
Warszawa podnosi stawki
Jednym z miast, w których zmiany będą szczególnie odczuwalne, jest Warszawa. Zgodnie z informacjami przekazywanymi mieszkańcom nowe opłaty wyniosą:
-
85 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej
-
107 zł miesięcznie dla gospodarstwa w domu jednorodzinnym
To wyraźny wzrost w stosunku do dotychczasowych stawek.
Podwyżki nie ograniczają się jednak tylko do stolicy.
Podwyżki także w innych miastach
Zmiany wprowadzają również inne samorządy w Polsce. W Gnieźnie od 1 kwietnia opłata za śmieci wzrośnie do 39 zł od osoby miesięcznie.
Jeszcze wyższe stawki pojawią się w gminie Gąsawa, gdzie mieszkańcy zapłacą:
-
42 zł od osoby w przypadku posiadania kompostownika
-
47 zł od osoby bez kompostownika
Podwyżki wprowadzono także w Lądku-Zdroju, gdzie po kilku latach zamrożonych cen stawka wzrośnie do 43 zł od osoby.
Dlaczego rachunki rosną
Samorządy tłumaczą decyzje przede wszystkim gwałtownym wzrostem kosztów systemu odpadowego. Wpływ na to mają m.in.:
-
rosnące ceny energii
-
droższe paliwo dla pojazdów komunalnych
-
wyższa płaca minimalna
-
opłaty środowiskowe za składowanie odpadów
W Polsce system gospodarowania odpadami musi się sam finansować, co oznacza, że koszty jego działania w dużej mierze pokrywają mieszkańcy.
Kontrole segregacji mogą się nasilić
Wraz z podwyżkami w wielu gminach zapowiadane są także intensywniejsze kontrole segregacji odpadów. Urzędnicy sprawdzają m.in.:
-
liczbę osób faktycznie mieszkających w danym lokalu
-
poprawność segregacji śmieci
-
zgodność danych w deklaracjach
W przypadku wykrycia nieprawidłowości mieszkańcy mogą zostać obciążeni wyższą opłatą lub karami finansowymi.
Dla wielu rodzin oznacza to jedno: koszty utrzymania mieszkania znów pójdą w górę, a opłata za śmieci staje się jednym z najszybciej rosnących wydatków w domowym budżecie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.