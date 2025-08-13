Szokujące promocje w Kauflandzie! Za te ceny zrobisz grilla dla całej rodziny
Sierpniowe grillowanie jeszcze nigdy nie smakowało tak dobrze – i tak tanio. Kaufland kusi klientów gorącą ofertą na ulubione kiełbaski, soczyste szaszłyki i aromatyczny boczek, obniżając ceny nawet o jedną trzecią.
Grillowe hity w Kauflandzie! Tylko do 20 sierpnia taniej nawet o 33%
W Kauflandzie ruszyła smakowita promocja dla wszystkich miłośników grillowania. Od 13 do 20 sierpnia sklep oferuje szeroki wybór gotowych produktów na ruszt w wyjątkowych cenach. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w kiełbaski, boczek czy soczyste szaszłyki i spędzić długi sierpniowy weekend w aromacie pieczonego mięsa.
Sokołów taniej o jedną trzecią
Prawdziwym hitem są kiełbaski śląskie Sokołów bez osłonki – teraz aż o 33% taniej. Cena spadła z 3,29 zł do 2,19 zł za 100 g, co czyni je idealną bazą na szybki grill bez długich przygotowań.
Szaszłyki, patyczki i boczek w supercenach
W ofercie znajdziemy także szaszłyk drobiowy w marynacie z papryką i cebulą – teraz o 20% taniej, w cenie 11,99 zł za 400 g opakowanie. Na fanów intensywniejszych smaków czekają patyczki boczkowe w marynacie paprykowej w promocji 9,99 zł z kartą Kaufland Card (bez karty 13,99 zł).
Soczysty boczek i miks grillowy
Miłośnicy klasyki mogą sięgnąć po boczek w marynacie chilli w cenie specjalnej 23,99 zł za kilogram lub miks grillowy wieprzowy – teraz aż o 26% taniej, tylko 21,99 zł/kg.
Kiełbaski meksykańskie na pikantny akcent
W ofercie znajdziemy też kiełbaski meksykańskie Sokołów z papryką wędzoną i chilli, doprawione pieprzem brazylijskim – w supercenie 9,99 zł za opakowanie 350 g.
Ta promocja to świetna okazja, by przygotować pełne menu na grilla bez nadwyrężania portfela. Oferta obowiązuje tylko do wtorku, 20 sierpnia, więc warto się pospieszyć.
