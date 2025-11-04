Szokujące rachunki za prąd. Mieszkańcy załamani. Ceny szybują w górę
Polacy coraz częściej łapią się za głowę, widząc swoje rachunki za energię elektryczną. Ceny prądu rosną nieprzerwanie od kilku lat i wszystko wskazuje na to, że 2025 rok przyniesie kolejną falę podwyżek. Mimo rządowych tarcz i czasowego zamrożenia cen, przeciętne gospodarstwa domowe płacą dziś nawet o kilkadziesiąt procent więcej niż jeszcze rok temu.
Szok wśród mieszkańców. Rachunki biją rekordy
– Rok temu płaciłam niecałe 300 zł za prąd. Teraz rachunek przekracza 400 zł, mimo że oszczędzam, jak tylko się da – mówi pani Alicja z Warszawy. – Zmywarki nie włączam codziennie, piorę rzadziej, a i tak kwoty tylko rosną.
Takich historii jest coraz więcej w całej Polsce. Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w naszym kraju należą obecnie do najszybciej rosnących w całej Unii Europejskiej. Dane Eurostatu pokazują, że w pierwszej połowie 2025 roku Polska odnotowała wzrost o 20 procent, co stawia nas na podium państw z najwyższym tempem podwyżek.
Prąd coraz droższy w całej Europie – Polska w czołówce wzrostów
Średnia cena energii elektrycznej w Unii Europejskiej wynosi obecnie 28,7 euro za 100 kWh, ale w Polsce – po przeliczeniu na siłę nabywczą – koszt ten sięga aż 34,96 euro, co plasuje nas tuż za Czechami i Włochami.
Dla porównania:
-
Niemcy płacą 38,35 euro/100 kWh,
-
Belgowie 35,71 euro,
-
Duńczycy 34,85 euro,
a najtaniej jest w Bułgarii (13 euro) i na Węgrzech (10,4 euro).
Eksperci nie mają wątpliwości – wzrost kosztów energii w Polsce to wynik rosnących opłat przesyłowych, podatków i drożejących uprawnień do emisji CO₂. Udział danin w całkowitym rachunku wzrósł już do 27,6 proc., co znacząco odbija się na portfelach konsumentów.
Jak wyglądają rachunki w praktyce?
Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wynosi obecnie około 1,20 zł za 1 kWh, podczas gdy jeszcze w 2023 roku było to 0,92 zł. Wzrost jest więc drastyczny. W skali roku przeciętne czteroosobowe gospodarstwo domowe płaci już nawet o 1000 zł więcej za sam prąd.
Podwyżki dotykają nie tylko odbiorców indywidualnych. Rosnące ceny energii elektrycznej zwiększają też koszty produkcji i transportu, co oznacza, że w ślad za rachunkami za prąd drożeją towary, usługi i żywność.
Dlaczego energia tak drożeje?
Analitycy wskazują na kilka głównych przyczyn:
-
rosnące koszty emisji CO₂,
-
coraz wyższe opłaty sieciowe i podatki,
-
ograniczona podaż taniej energii z węgla,
-
duża niepewność na rynku europejskim po kryzysie energetycznym z lat 2022–2023.
Choć rząd zapewnia, że system dopłat i zamrożonych cen chroni gospodarstwa domowe, eksperci ostrzegają: to tylko tymczasowe rozwiązanie. Po ich zniesieniu, ceny mogą wzrosnąć jeszcze bardziej.
Jak oszczędzać, by nie przepłacać?
W obliczu rosnących kosztów, Polacy coraz częściej szukają sposobów na ograniczenie zużycia prądu. Specjaliści doradzają:
-
wymianę żarówek na LED-owe,
-
wyłączanie urządzeń z trybu czuwania,
-
korzystanie z pralki i zmywarki wyłącznie przy pełnym załadunku,
-
gotowanie wody tylko w potrzebnej ilości,
-
częstsze korzystanie ze światła dziennego.
Wielu gospodarstwom pomaga też instalacja paneli fotowoltaicznych, choć koszt ich montażu w ostatnich miesiącach również wzrósł.
Co dalej z rachunkami?
Eksperci przewidują, że w 2026 roku ceny energii mogą wzrosnąć o kolejne 15–25 procent, jeśli nie zostaną utrzymane mechanizmy ochronne. To oznacza, że przeciętna rodzina może płacić nawet o 1500 zł więcej rocznie niż dziś.
Rosnące rachunki za prąd to nie tylko problem finansowy, ale także sygnał, że polski system energetyczny potrzebuje głębokiej reformy. Bez inwestycji w odnawialne źródła energii i modernizacji sieci przesyłowych, Polacy będą musieli przygotować się na to, że prąd pozostanie luksusem coraz droższym z miesiąca na miesiąc.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.